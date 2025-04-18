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"Japonya ekonomisi aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya"

Trump yönetimiyle ticaret müzakerelerinden sorumlu bakan, Japonya ekonomisinin ABD'nin gümrük vergileri nedeniyle aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
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"Japonya ekonomisi aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya"
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Başbakan Shigeru Ishiba'nın kabinesinde ekonomiyi canlandırma bakanı olarak görev yapan ve Ishiba tarafından Washington ile ticaret müzakerelerini yürütmekle görevlendirilen Ryosei Akazawa, “ABD ticaret politikasının etkileri nedeniyle ekonomik gerileme riski artıyor” dedi.

Akazawa, hükümetin Trump'ın gümrük vergilerini gerekçe göstererek aylık raporunda ekonomiye ilişkin değerlendirmesini düşürmesinin ardından Cuma günü bir basın toplantısında konuştu.

Akazawa, Beyaz Saray'da Başkan Trump ile 50 dakika görüştükten sonra Hazine Bakanı Scott Bessent ve diğer üst düzey ABD'li yetkililerle 75 dakika boyunca ticaret müzakerelerinde bulundu.

Trump daha sonra yaptığı açıklamada ayrıntı vermeksizin görüşmelerde “büyük ilerleme” kaydedildiğini söyledi.

Akazawa, ABD'nin ilgilendiği konular hakkında genel bir fikir edinebildiğini ancak bir anlaşma için sahnenin hazır olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmeyeceğini söyledi. Japonya'nın bu ay ABD ile kabine düzeyinde müzakerelere yeniden başlamayı ve somut ilerleme kaydetmeyi umduğunu söyledi.

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