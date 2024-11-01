  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Japonya Merkez Bankası, asgari ücretin enflasyonu artıracağını açıkladı
Takip Et

Japonya Merkez Bankası, asgari ücretin enflasyonu artıracağını açıkladı

Goldman Sachs ekonomistleri, piyasaların BOJ'un kademeli faiz artışlarını hesaba katması gerektiğini söylerken, BOJ'a göre de Japonya'da asgari ücretin yükselmesi enflasyonu artırabilir.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Japonya Merkez Bankası, asgari ücretin enflasyonu artıracağını açıkladı
Takip Et

Japonya Merkez Bankası (BOJ) yaptığı açıklamada, ülkenin artan asgari ücretinin enflasyonu esas olarak daha yüksek hizmet fiyatları yoluyla artırmasının muhtemel olduğunu söyledi.

BOJ, üç aylık görünüm raporunun tam versiyonunda, Japonya'nın ortalama asgari ücretinin Mart 2025'in sonuna kadar olan mali yılda %5,1'lik rekor bir artış göstereceğini ve artışın özellikle seviyenin düşük tutulduğu alanlar için büyük olduğunu söyledi.

Banka, "Japonya'nın asgari ücreti artmaya devam ederse, bu muhtemelen esas olarak hizmet fiyatlarını artıracaktır" dedi.

Piyasalar BOJ'un kademeli faiz artışlarını hesaba katmalı

Goldman Sachs ekonomistleri, BOJBaşkanı Kazuo Ueda'nın perşembe günkü basın toplantısında daha az temkinli bir ton kullanmasının, piyasaların kademeli faiz artışlarını hesaba katmasını sağlamayı amaçladığını savunuyorlar.

Ekonomistler BOJ'un ocak ayında faizleri artırmasını bekliyor. Ancak yen, BOJ'un temmuz ayındaki faiz artışında ulaştığı seviye olan dolar karşısında 160 civarına zayıflarsa BOJ aralık ayındaki bir sonraki toplantısında harekete geçebilir.

Dolar/yen 152,46 seviyesinden karşılık buluyor. 

Ekonomide asgari ücret sarmalıEkonomide asgari ücret sarmalıEkonomi

 

Japonya Merkez Bankası faize dokunmadıJaponya Merkez Bankası faize dokunmadıKüresel Ekonomi

 

 

Küresel Ekonomi
ABD tarım dışı istihdam beklentilerin çok altında kaldı
ABD'den gelen kritik veri beklentilerin çok altında kaldı
Alman sanayi şirketlerinin yarısı yurt dışına açılmak istiyor
Alman sanayi şirketlerinin yarısı yurt dışına açılmak istiyor
Japonya'nın emeklilik yatırım fonundan 60 milyar dolar zarar
Japonya'nın emeklilik yatırım fonundan 60 milyar dolar zarar
İsviçre'de enflasyon 3 yılın en düşük seviyesine geriledi
İsviçre'de enflasyon 3 yılın en düşük seviyesine geriledi
Asya ekonomilerinde ABD seçim belirsizliği etkili oldu
Asya ekonomilerinde ABD seçim belirsizliği etkili oldu
Asya borsaları Hong Kong hariç negatif seyrediyor
Asya borsaları Hong Kong hariç negatif seyrediyor