Japonya Merkez Bankası, asgari ücretin enflasyonu artıracağını açıkladı

Japonya Merkez Bankası (BOJ) yaptığı açıklamada, ülkenin artan asgari ücretinin enflasyonu esas olarak daha yüksek hizmet fiyatları yoluyla artırmasının muhtemel olduğunu söyledi.

BOJ, üç aylık görünüm raporunun tam versiyonunda, Japonya'nın ortalama asgari ücretinin Mart 2025'in sonuna kadar olan mali yılda %5,1'lik rekor bir artış göstereceğini ve artışın özellikle seviyenin düşük tutulduğu alanlar için büyük olduğunu söyledi.

Banka, "Japonya'nın asgari ücreti artmaya devam ederse, bu muhtemelen esas olarak hizmet fiyatlarını artıracaktır" dedi.

Piyasalar BOJ'un kademeli faiz artışlarını hesaba katmalı

Goldman Sachs ekonomistleri, BOJBaşkanı Kazuo Ueda'nın perşembe günkü basın toplantısında daha az temkinli bir ton kullanmasının, piyasaların kademeli faiz artışlarını hesaba katmasını sağlamayı amaçladığını savunuyorlar.

Ekonomistler BOJ'un ocak ayında faizleri artırmasını bekliyor. Ancak yen, BOJ'un temmuz ayındaki faiz artışında ulaştığı seviye olan dolar karşısında 160 civarına zayıflarsa BOJ aralık ayındaki bir sonraki toplantısında harekete geçebilir.

Dolar/yen 152,46 seviyesinden karşılık buluyor.