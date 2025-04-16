Japonya Merkez Bankası büyüme tahminini düşürecek

Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin ileri geri yorumları nedeniyle piyasalar hala dalgalı seyrederken, merkez bankasının faiz oranlarını mevcut %0 seviyesinden yükseltmemesi bekleniyor.1 Mayıs'ta yayınlanacak üç aylık görünüm raporunda, kurulun Nisan ayında başlayan cari mali yıl için ekonomik büyüme tahminini düşürmesinin muhtemel olduğunu belirten kaynaklar, kamuya açık konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuştular.

Ocak ayında yapılan mevcut tahminlere göre BOJ, ekonominin 2025 mali yılında %1,1 oranında büyümesini bekliyor. BOJ içinde Trump'ın gümrük vergilerinden kaynaklanan zararın boyutu konusunda henüz bir fikir birliği yok ve bu da kısmen Japonya'nın ABD'den muafiyet kazanıp kazanamayacağına bağlı olacak. Kaynaklar, BOJ'un Japonya ekonomisinin ılımlı bir toparlanmayı sürdüreceği ve temel enflasyonun %2'lik hedefini tutturacağı yönündeki temel senaryosunu koruyup koruyamayacağının kilit önemde olduğunu söyledi. "ABD gümrük tarifelerinin Japonya ekonomisine zarar vereceği açık. Daha az net olan şey ise, bu darbenin şimdiye kadar istikrarlı bir yükseliş trendi gösteren enflasyonu rayından çıkaracak kadar büyük olup olmayacağıdır," diyen kaynaklardan biri, diğer iki kaynak tarafından da yinelenen bir görüşü dile getirdi.