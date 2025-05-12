Euro banknotlarında yeni dönem: Tasarım ve güvenlik yenileniyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2002'den bu yana tedavülde olan euro banknotlarını yenileme kararı aldı. Yapılacak değişikliklerle banknotların hem dayanıklılığı artırılacak hem de sahteciliğe karşı güvenliği üst seviyeye çıkarılacak. Yeni tasarımlar ise Avrupa'nın kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini yansıtacak şekilde tasarlanacak.

ECB, banknotların üzerindeki güvenlik unsurlarını güçlendirmeyi hedefliyor

Sözcü'nün aktardığı habere göre, banknotların yoğun kullanımı nedeniyle yıpranması, değişimin başlıca nedenlerinden biri. Ancak ECB, yalnızca fiziksel dayanıklılığı artırmakla kalmayıp, aynı zamanda banknotların üzerindeki güvenlik unsurlarını da güçlendirmeyi hedefliyor. Bu süreçte, Avrupa'nın kültürel çeşitliliğini temsil eden simgeler de banknotlara eklenecek.

Yeni tasarımlar, iki ana tema etrafında şekillenecek. İlk olarak, Marie Curie, Leonardo da Vinci, Ludwig van Beethoven ve Cervantes gibi Avrupa'nın kültürel tarihine damga vurmuş isimler banknotlarda yer alacak. İkinci olarak, Martin balıkçılı, leylek ve kılıçgaga gibi Avrupa'ya özgü kuş türleriyle doğal güzellikler vurgulanacak.

ECB, bu tasarım sürecini 2021 yılında başlattı

5 Euro gibi küçük değerli banknotların bir yüzünde, Avrupa'nın farklı şehirlerinden günlük yaşam kesitleri yer alacak. Diğer yüzeyde ise Avrupa'nın temel kurumlarının sembolleri kullanılacak. ECB, bu tasarım sürecini 2021 yılında başlattı ve Avrupa halkının görüşlerini de dikkate aldı.

Yeni banknotların tasarım süreci henüz tamamlanmadı, ancak ECB'nin planlarına göre, nihai onayların ardından önümüzdeki birkaç yıl içinde dolaşıma sokulması bekleniyor.