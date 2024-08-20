Japonya'da market satışları üst üste 8 aydır artıyor
Japonya'da genellikle 7/24 ve yaygın şekilde hizmet veren marketlerin satışlarında yıllık bazda üst üste 8'inci ayda da yıllık bazda artış yaşandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre, karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artışla 1 trilyon 10,2 milyar yen oldu.
Toplam market satışları yıllık yüzde 0,6 artışla 1 trilyon 50,8 milyar yen olarak gerçekleşti.
Market sayısı yıllık yüzde 0,2 düşüşle 55 bin 684'e indi.
Marketleri ziyaret edenlerin sayısı yüzde 0,4 artışla 1 milyon 398 bin 795 kişi olarak belirlendi.
Küresel Ekonomi