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Japonya'da market satışları üst üste 8 aydır artıyor

Japonya'da genellikle 7/24 ve yaygın şekilde hizmet veren marketlerin satışlarında yıllık bazda üst üste 8'inci ayda da yıllık bazda artış yaşandı.

Haber Merkezi
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Japonya'da market satışları üst üste 8 aydır artıyor
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Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre, karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artışla 1 trilyon 10,2 milyar yen oldu.

Toplam market satışları yıllık yüzde 0,6 artışla 1 trilyon 50,8 milyar yen olarak gerçekleşti.

Market sayısı yıllık yüzde 0,2 düşüşle 55 bin 684'e indi.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı yüzde 0,4 artışla 1 milyon 398 bin 795 kişi olarak belirlendi.

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