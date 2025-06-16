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JPMorgan: Alman tahvil getirilerinde düşüş beklentisi güçleniyor

10 yıllık Alman devlet tahvili getirisi düşme eğilimine sahip olduğu görünüyor.

Haber Merkezi
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JPMorgan: Alman tahvil getirilerinde düşüş beklentisi güçleniyor
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Faiz stratejistleri Francis Diamond ve Elisabetta Ferrara, JPMorgan'ın önümüzdeki birkaç ay içinde 10 yıllık Alman Bund getirisinin düşmesi yönünde bir eğilime sahip olduğunu söylediler.

Dördüncü çeyrekte 10 yıllık Bund getirisinin yüzde 2,40 olmasını hedeflediklerini söyleyen stratejistler, 10 yıllık Alman Bund'larında uzun pozisyonlarını koruyorlar, ancak taktiksel olarak işlem yapmak istiyorlar.

Euro bölgesi faiz piyasaları için, seçici carry işlemlerine odaklanılarak aralık ticareti yapılması bekleniyor.

10 yıllık Bund getirisi 2,7 baz puan artışla yüzde 2,559'dan işlem görüyor.

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