Katar Enerji ile Shell anlaşma imzaladı

Katar Enerji Şirketi (Qatar Energy), Moritanya açıklarındaki sahada faaliyet için uluslararası enerji şirketi Shell ile anlaşma imzaladı.

Katar Enerji Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Moritanya açıklarında bulunan sahanın global işletmecisi Shell ile imzalanan ve Moritanya hükümetinin olağan onayına tabi anlaşma kapsamında, "C10 Blok Arama ve Üretim Sahası"nda yüzde 40 hisseye sahip olunacağı, yüzde 50'si Shell'de kalan sahanın yüzde 10'unun ise Moritanya Hidrokarbon Şirketinin (SMH) olduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi de anlaşmanın, ülkesinin Afrika kıtasındaki petrol arama varlığını güçlendireceğini kaydetti.

Moritanya açıklarındaki C-10 bloğu, 11 bin 500 kilometrekare civarındaki bir alanı kapsıyor. Moritanya kıyılarının yaklaşık 50 kilometre açıklarında olan blok yaklaşık 50 ila 2 bin metrelik suyun derinliklerinde bulunuyor.