Küresel borç 8 yıl sonra azaldı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından yapılan çalışmaya göre, pandemi sonrası küresel büyümede görülen toparlanma ve enflasyon 2022'de küresel ekonomideki dolar bazında borç yükünün 2015 yılından bu yana ilk kez düşmesini sağladı. Kalkınmakta olan ülkelerin borcu ise rekor kırdı.

IIF verilerine göre, küresel borcun nominal değeri 2022 yılında 4 trilyon dolar civarında düştü ve 2021 yılında aşılan 300 trilyon dolar eşiğinin altına geriledi.

Ancak, kalkınmakta olan dünyanın borcu 98 trilyon dolar ile yeni rekor kırdı. Hindistan, Meksika, Rusya, Singapur ve Vietnam borçları en çok artan ülkeler oldular.

Güçlü ekonomik aktivite ve yüksek enflasonun etkisiyle küresel borcun, küresel GSYH'ya oranı 12 puan düşüşle yüzde 338 oldu. Kalkınmış ekonomilerin borçarının GSYH'ya oranı 20 puan düşüşle yüzde 390'a indi. Gelişmekte olan piyasaların borç yükünün GSYH'ya oranı 2 puan artarak yüzde 250 oldu.

Türkiye'de ise borçların GSYH'ye oranları dikkate alındığında, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla hanehalkına ait borçlar yüzde 15,2'den yüzde 11,9'a, finansal olmayan şirketlere ait borçlar yüzde 74,3'ten yüzde 58,1'e, kamuya ait borçlar yüzde 43'ten yüzde 35,5'e, banka gibi finansal şirketlere ait borçlar da yüzde 30,9'dan yüzde 20'ye indi.