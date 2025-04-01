Küresel Finans Merkezleri Endeksi 2025: İstanbul listede geriledi

Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nin (GFCI) 2025 sayısı yayımlandı. 119 finans merkezinin rekabetçiliğini değerlendiren bu endeks, yatırımcılar ve politika yapıcılar için önemli bir referans niteliğinde olurken, her yıl Londra merkezli Z/Yen Partners ve Shenzhen’deki Çin Kalkınma Enstitüsü (CDI) iş birliğiyle hazırlanıyor.

Küresel finans topluluğu tarafından yakından takip edilen endekste bu yıl 133 finans merkezi incelendi ve bunlardan 119’u ana listeye girdi. Türkiye geçen yıla göre geriledi.

Endeks, Dünya Bankası, OECD ve Birleşmiş Milletler gibi bağımsız kuruluşların sağladığı 140 ölçülebilir faktör ile hazırlanıyor.

Dünyanın lider finans merkezleri

Listenin ilk sırasında New York yer alırken, en rekabetçi finans merkezi olmaya devam etti. Londra ikinci sıradaki yerini korudu. Hong Kong üçüncü sırada kalarak Singapur’un önünde yer aldı.

San Francisco, Chicago, Los Angeles, Şanghay ve Shenzhen, sıralamalarını koruyarak 5. ile 9. sıralar arasında yer aldı. Seul ise bu yıl ilk 10’a geri döndü.

Batı Avrupa’dan 7 finans merkezi ilk 20’ye girerken, Londra, bölgenin lideri olmaya devam etti.

Asya-Pasifik bölgesinden 6 finans merkezi ilk 20’de yer aldı ve bölge genelinde ortalama yüzde 2,06’lık bir artış görüldü.

Tüm merkezler sıralamalarını yükseltti. Hangzhou, Yeni Delhi, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh City, Manila ve Gujarat’taki GIFT City 6 veya daha fazla sıra yükselirken, Dalian 9 sıra geriledi.

Astana, Doğu Avrupa & Orta Asya bölgesinde lider konumunu korurken, Tallinn ve Kıbrıs ilk üçte yer aldı. Bölge genelinde ortalama yüzde 2,48’lik bir artış görüldü.

Prag hariç tüm merkezler puanlarını artırırken, Prag 13 sıra geriledi. Riga ise 9 sıra yükseldi.

Orta Doğu ve Afrika’da Dubai ve Abu Dabi, bölgenin en güçlü finans merkezleri olmaya devam ederken, Dubai 4 sıra yükselerek 12. sıraya yerleşti.

Afrika’nın lider finans merkezi Casablanca olurken, Mauritius 4. sıraya yükselerek Tel Aviv’in önüne geçti. Bölge genelinde ortalama yüzde 1,64’lük bir artış görüldü.

Tel Aviv, Kuveyt City ve Johannesburg 10’dan fazla sıra kaybetti. Tel Aviv, sıralamada gerileyen tek merkez oldu.

İstanbul kaçıncı sırada?

2025 Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nde İstanbul, 119 finans merkezi arasında 107. sırada yer aldı. Geçen yıla göre, İstanbul 8 puan yükselse de 3 sıra geriledi.