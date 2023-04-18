Küresel piyasalar yön bulmakta zorlanıyor

Küresel piyasalar makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinden gelen açıklamalarla yön bulmaya çalışıyor. Richmond Fed başkanı Thomas Barkin ise dünkü açıklamalarında, ABD'de enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefine geri döndüğüne dair daha fazla kanıt görmek istediğini belirtti. Barkin, ülke ekonomisinin, faiz oranlarındaki mevcut seviyede gayet iyi işlediğini aktardı.

Söz konusu gelişmeler Fed'in gelecek ay yapılacak toplantıda politika faizini 25 baz puan yükselteceğine dair beklentileri desteklemeye devam ederken, para piyasalarında söz konusu ihtimal yüzde 87 ile fiyatlanıyor. Öte yandan, temmuz toplantısında da 25 baz puan faiz artışına gidileceğine yönelik öngörülerin düşük ihtimalle de olsa günden güne güç kazanması yatırımcılar için soru işaretlerini artırıyor.

Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında satış baskısının öne çıkmasına neden olurken, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,21'le 22 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Fed’in yol haritası yeniden belirsizleşti

Analistler, ülkede ekonomik aktivitenin güçlü olduğuna ilişkin işaretlerin devam etmesinin Fed'in yol haritasına ilişkin beklentileri yeniden belirsizleştirdiğini kaydederek, ABD'de bugün açıklanmaya başlayacak konut piyasası verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Şahin adımların genellikle ilk etkilediği piyasalardan olan konut piyasasının Fed'in attığı adımlara karşın hala güçlü kalmaya devam ettiğini hatırlatan analistler, bu durumun ülke ekonomisine "yumuşak iniş" yaptırmak isteyen Fed'in politika alanını daralttığını ifade etti.

Analistler, bununla birlikte açıklanan bilançolarda bankaların karlılıklarının beklentileri karşılamasının risk iştahını canlı tuttuğunu belirterek, bugün açıklanacak Johnson&Johnson, Goldman Sachs, Netflix ve Bank of America şirket finansal sonuçlarının piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Almanya, nisan ayı ZEW beklentiler endeksi

12.00 Euro Bölgesi, nisan ayı ZEW beklentiler endeksi

12.00 Euro Bölgesi, şubat ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, şubat ayı konut fiyat endeksi

15.30 ABD, mart ayı konut başlangıçları, inşaat izinleri