Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyonunda
Haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar ABD enflasyon verisini beklerken Asya-Pasifik borsaları düşüşe geçti.
Asya borsaları dün Wall Street'te görülen dalgalı işlemlerin ardından gerilerken yatırımcılar bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerini bekliyorlar.
Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.36 gerilerken Japonya'nın Nikkei endeksi %0.25 düşüş kaydetti. Petrol fiyatlarındaki keskin yükseliş ise fiyat baskılarının kalıcı olduğu kaygılarını kuvvetlendirdi ve politika faizi görünümünü belirsizleştirdi.
Yatırımcılar bugün açıklanacak olan ABD Ağustos tüketici fiyat endeksinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırmanın sonuna gelip gelmediği konusunda ipucu vereceğini düşünüyorlar. Çekirdek tüketici enflasyonunun Ağustos'ta yıllık bazda %4.7'ye gerilemesi, manşet enflasyonun ise enerji maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle yüksek kalacağı öngörülüyor.
Akıllı telefon arzındaki artışa rağmen dün yeni tanıttığı iPhone modellerinin fiyatını artırmayan Apple'ın hisseleri %1.8 düştü. ABD'nin faiz beklentilerine duyarlı olan 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi ABD kapanışında gördüğü %5.005 seviyesinden %5.0264'e yükseldi. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi ABD kapanışında gördüğü %4.264 seviyesinden %4.2881'e yükseldi.