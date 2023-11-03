Lufthansa 80 uçak siparişi vermeye hazırlanıyor
Lufthansa'nın CEO'si Spohr, Airbus ve Embraer'e toplam 40 uçak sipariş etmek istediklerini söylerken; ayrıca, 40 adet daha büyük tek koridorlu uçak siparişinin de gündemde olduğunu ekledi.
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Almanya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Lufthansa'nın CEO'siCarsten Spohr Airbus ve Embraer'e toplam 40 küçük kısa mesafeli uçak sipariş etmek istediklerini söyledi. Airbus'ın A220 modeli uçakları sipariş edilecek.
Spohr ayrıca, 40 adet daha büyük tek koridorlu uçak siparişinin de gündemde olduğunu ve şirketin Airbus'ın A320 ve Boeing'in 737 MAX uçaklarını incelediğini sözlerine ekledi.