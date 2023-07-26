Microsoft'un karı beklentileri aştı

Microsoft'un Haziran'da sona eren çeyrek dönemde düzeltilmiş hisse başına karı, 2,55 dolar olan beklentilerin üzerinden 2,69 dolar olarak gerçekleşti.

30 Haziran'da sona eren dördüncü çeyrekte gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarak 56,19 milyar dolara yükseldi. Analistler ise 55,47 milyar dolar gelir bekliyorlardı.

Microsoft'un bulut programlama platformu Azure'nin gelirleri 23,45 milyar dolar olurken, Office bölümün karı 18,15 milyar dolar olarak gerçekleşti. Analistler ise Azure'den 23,55 milyar dolar ve Office'den 18,08 milyar dolar gelir öngörülüyorlardı.