Moody's'ten kötümser senaryo: İşler karmaşıklaşabilir

Moody's Analytics'e göre, derinleşen bir küresel ticaret savaşı, çalkantılı finansal piyasalar ve Trump yönetiminin hızlı politika değişiklikleriyle körüklenen stratejik ilişkilerdeki muazzam değişimler karşısında dünya büyüme görünümü acımasız görünüyor.

Moody's Analytics'in kıdemli ekonomisti Stefan Angrick'e göre, “Dünya ekonomisi giderek daha kırılgan bir hal alıyor ve bunu tersine çevirmek için fazla bir şey gerekmiyor. ABD yavaşlıyor. Avrupa zayıf. Çin'in büyümesi hedefleri tutturmasına rağmen yetersiz” dedi.

Şu anda uluslararası ekonomiyi etkileyen birçok gücü değerlendiren bir raporda Angrick, 2024'te yüzde 2,7 olan dünya büyümesinin hem 2025 hem de 2026'da yüzde 2,4'e gerileyeceğini tahmin etti.

“ABD ekonomi politikası, ticaret gerilimlerini tırmandıran gümrük vergileri ve gümrük vergisi tehditleri ile belirsizliğe yol açıyor. Piyasalar sarsılmış durumda. İş dünyası ve tüketici güveni kötüleşiyor” diyen Angrick, piyasalardaki gerginliklerin geçici olduğunu umanlar için işleri daha da karmaşık hale getirerek, politika belirsizliği ve yapışkan enflasyonun ABD para politikasını üçüncü çeyreğin sonlarına kadar beklemede tutacağını savundu.

Angrick, görünümle ilgili risklerin aşağı yönlü olduğunu da belirterek, “Artan ticaret ve jeopolitik sürtüşmeler, finansal piyasalarda yaşanan aksaklıklar ve ABD'nin borç limiti gerilimi, ABD ekonomisi için kilit önem taşıyor" diye konuştu.