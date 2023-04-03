Morgan Stanley: Ayı piyasası henüz bitmedi

Amerika merkezli ünlü yatırım bankası Morgan Stanley tarafından yayımlanan bir raporda, Amerika'da boğa piyasının başladığına dair kesin sinyallerin olmadığını, bununla beraber zaten ayı piyasasının da henüz sonlanmadığını ifadeleri yer aldı.

Aralarında Michael Wilson'ın da bulunduğu Morgan Stanley analistleri yayımladıklari bir notta, piyaslara dair görüşlerini belirttiler. ABD'de henüz boğa piyasasının başladığına dair net belirtilerin olmadığına dikkat çeken analistler, halihazırda bir ayı piyasası içinde olmayı sürdürdüklerini söylediler.

Yayımlanan notta yatırımcılara taviseylerde de bulunan analistler, son dönemde yüksek operasyonel etkinliği ve yüksek kârlılığı olan şirketlere yönelmenin daha temkinli ve güvenli olacağını ifade ettiler.

Amerika'da teknoloji hisselerinde gerçekleşen rallinin aşırı olduğuna dikkat çeken Wilson, bu yükselişe sebep olarak ise teknoloji sektörürün 'defansif' bir sektör olarak kabul görmesi olduğunu söyledi.

Yatırımcılara, özellikle 'defansif' olarak kabul edilen teknoloji hisselerindeki rallinin aşırı olduğu, bunun yerine sağlık hizmetleri gibi bazı sektörlerin daha iyi getiri sunacağını ifade etti.