Morgan Stanley CEO'su Gorman: Bankacılık krizi olasılığı yok

Morgan Stanley CEO'su James Gorman, ABD bankacılık sisteminde geçtiğimiz ay yaşananların 2008 ile benzerliği bulunmadığını ifade ederken, "Bu bir sistemsel kriz değildi. Kendilerini düzgün şekilde yönetemeyen birkaç kuruluştan kaynaklanan bir durum yaşandı" dedi.

Nikkei gazetesine konuşan Gorman ayrıca, "ABD, faiz oranlarını indirmeyi tartışacağımız bir pozisyonda değil. Fed'in faizi bir veya iki kez daha yükseltmesi ve sonrasında faizi yüzde 5-6 aralığında bir yerde tutması büyük olasılık" diye konuştu.

ABD ekonomisinin bu yıl bir resesyona girmesi olasılığının yüzde 50'den az olduğunu da savunan Gorman, "Hala pozitif büyümeye sahibis, çok düşük bir işsizlik oranımız var ve ücretlerde artış sürüyor, banka bilançolarıü ve tüketici bilançoları güçlü" dedi.