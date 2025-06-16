Morgan Stanley, Çin için büyüme beklentisini açıkladı

Morgan Stanley ekonomistlerine göre, Çin'in ikinci çeyrek GSYH büyümesi tüketim ve ihracatın önden yüklemesiyle yıllık yüzde 4,8 olarak gerçekleşiyor.

Mayıs ayı perakende satışları, hükümetin takas sübvansiyon programı ve “618” alışveriş promosyonlarının erken başlamasıyla beklentileri aştı.

Morgan Stanleyş, düşük baz sayesinde Haziran ayında yıllık ivmenin güçlü kalabileceğini düşünüyor.

"Haziran ayı ihracatı da 90 günlük ABD-Çin gümrük vergisi ateşkesi döneminde önden yüklemeli sevkiyatlarla artabilir. Bununla birlikte, takas programında olmayan tüketim mallarının satışlarının azalması, emlak satışlarının zayıflaması ve tarife belirsizliği nedeniyle imalat yatırım harcamalarının azalması nedeniyle iç talep zayıf kalmaya devam ediyor" diyen Morgan Stanley, reel GSYH büyümesinin arka rüzgarların azalmasıyla yılın ikinci yarasında hızla yüzde 4,5 veya altına gerileyebileceğini belirtti.