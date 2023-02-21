Morgan Stanley: S&P 500, yüzde 26 düşebilir

Michael Wilson liderliğindeki Morgan Stanley analistlerine göre, ABD'de hisse senetlerinin pahalı olması S&P 500'ün bu yılın ilk yarısında yüzde 26 gerileyebileceğini gösteren önemli bir işaret olabilir.

Yayımlanan raporda, son gelen verilerin ışığında, ABD'nin bir durgunluktan kaçınabileceği belirtilirken, analistler Fed'in faiz artışlarının hala masada olduğunu ifade etti.

Fed'in parasal sıkılaştırmada sona gelmekten çok uzak olduğunu belirten analistler böyle bir ortamda kazanç beklentilerinin yüzde 10 ile yüzde 20 arasında yüksek olduğunu söyleyerek risk-kazanç deneklemine dikkat çektiler.