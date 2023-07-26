New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artışla 35.438,07 puana çıktı. Üst üste 12 gün yükselen endeks, Şubat 2017'den bu yana en uzun kazanç serisini elde etti.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artışla 4.567,46 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,61 kazançla 14.144,56 puana yükseldi.

Şirket bilançoları ile Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

General Motors'un geliri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 44,75 milyar dolara çıktı ve şirket, 2023 görünümünü ikinci kez yükseltti. General Motors'un hisseleri, güçlü ikinci çeyrek sonuçlarına rağmen yüzde 3,5 düştü.

General Electric'in hisseleri ise ikinci çeyrekte beklenenden güçlü gelir açıklamasının ardından yüzde 6'nın üzerinde artış kaydetti.

Analistler, Fed'in faiz kararının yanı sıra, Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasına ilişkin değerlendirmelerin de yatırımcılar tarafından izleneceğini belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını vurguladı.

Öte yandan, ABD merkezli taşımacılık devi UPS'in hisselerinin, ABD'deki yaklaşık 330 bin çalışanını temsil eden Teamsters sendikası ile geçici toplu iş sözleşmesi anlaşmasına varması sonrasında yüzde 2'ye yakın azalması dikkati çekti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 düştü. ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise mayısta yıllık yüzde 1,7 azalış gösterdi.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, temmuzda aylık bazda 6,9 puan artışla 117'ye yükselerek Temmuz 2021'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.