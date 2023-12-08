Rosatom, DP World ile küresel lojistik operatörü kuracak

Rosatom ve DP World, küresel lojistik operatörü kurmak için anlaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma BRICS ülkeleri ve partnerleri arasında uluslararası ticaretin verimliliğini artırmayı ve kesintisiz, sürdürülebilir küresel taşımacılık ve lojistik tedarik zincirleri oluşturmayı amaçlıyor.

Rosatom ve DP World, Rusya ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösterecek uluslararası lojistik operatörü kuracak. Dubai'deki COP28'de düzenlenen imza törenine Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile DP World Grup Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Sultan Ahmed Bin Sulayem katıldı.

Açıklamada, "Rosatom ve DP World, BRICS üyeleri ve partner ülkeler arasında küresel tedarik zincirlerinin güvenilirliğini genişletmeyi ve geliştirmeyi, küresel ticareti artırmayı ve küresel sürdürülebilir kalkınma gündemini ilerletmeyi amaçlayan lojistik entegrasyonu sağlayacak. Anlaşma, Kuzey Deniz Rotası dahil Rusya, Avrasya, Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika’nın temel altyapısına dayanarak hayata geçirilecek." ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, "Özellikle Avrasya, Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika’daki gelişmekte olan ülkelerde taşımacılık ve lojistik hizmetlerinin şeffaflığını ve erişilebilirliğini artıracak küresel bir lojistik operatörü oluşturmak üzere uzmanlığımızı, yetkinliklerimizi ve altyapı kapasitemizi birleştirmek için DP World ile anlaşmaya vardık." değerlendirmesinde bulundu.