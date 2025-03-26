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Rusya, BRICS için ödeme sistemine çalışıyor!

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, BRICS nezdinde ödeme sistemi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Haber Merkezi
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Rusya, BRICS için ödeme sistemine çalışıyor!
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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, BRICS nezdinde çeşitli finansal enstrümanlar üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Buna ülkeler arası ödeme sistemi de dahil. Ticaretin ve ekonomilerimizin gelişmesi için finansal altyapı oluşturmak çok önemli.” dedi.

Siluanov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus bütçesinin bu yıl 2024’e kıyasla daha az açık vereceğini söyledi.

Bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,7 seviyesinde bulunduğuna işaret eden Siluanov, bu yıl söz konusu oranın yüzde 0,5’e gerilemesinin planlandığını kaydetti.

Siluanov, bütçede öngörülen petrol fiyatlarının kısmen daha düşük fiyatta, rublenin ise dolar karşısında daha değerli olduğunu söyledi.

BRICS nezdinde yürütülen çalışmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Siluanov, “Ulusal para birimleri temelinde kurulabilen uluslararası ödeme sistemi de dahil olmak üzere BRICS platformundaki çeşitli finansal yenilikler üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

Siluanov, çalışmalarında gelişen teknolojileri de yakından takip ettiklerine işaret ederek, “Buna ülkeler arası ödeme sistemi de dahil. Ticaretin ve ekonomilerimizin gelişmesi için finansal altyapı oluşturmak çok önemli.” diye konuştu.

Batılı ülkelerin Rus bankalarına yönelik SWIFT yaptırımları nedeniyle BRICS nezdinde alternatif ödeme sistemlerine yönelik çalışmalar son dönemde hızlanmıştı.

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