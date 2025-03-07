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Rusya'da nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamalar uzatıldı

Rusya Merkez Bankası, bankalardan nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaları 6 aylığına uzattı.

Haber Merkezi
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Rusya'da nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamalar uzatıldı
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Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, bankalardan nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaların 9 Eylül 2025'e kadar uzatıldığı kaydedildi.

Batılı ülkelerin, yaptırımlar kapsamında Rus bankaları ve finans kuruluşlarına nakit dolar ve avro edinme yasağı getirdikleri hatırlatılan açıklamada, kısıtlamaları uzatma kararının da bu yasağın devam etmesi nedeniyle alındığı belirtildi.

Rusya Merkez Bankasının, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Mart 2022'de aldığı kararla, ülkedeki vatandaşlar bankalardaki döviz hesaplarından sadece ruble cinsinden nakit para çekebiliyor.

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