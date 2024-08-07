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Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri azaldı

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri, temmuzda 300 milyar ruble azalarak 12,3 trilyon rubleye (yaklaşık 143,2 milyar dolar) geriledi.

Haber Merkezi
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Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri azaldı
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Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Fon hacminin temmuzda 300 milyar ruble azaldığı belirtilen açıklamada, toplam hacmin 1 Ağustos itibarıyla 12,3 trilyon rubleye gerilediği bildirildi.

Açıklamada, rezervlerin GSYH'ye oranının yüzde 6,4 seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar bulunuyor.

Rusya, Ulusal Varlık Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, avro varlıklarını da Ocak 2024'te sıfırlamıştı.

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