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Tahıl koridoru anlaşması durduruldu

Reuters'ın haberine göre Rusya, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını bilfiil durdurdu.

Haber Merkezi
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Ukrayna'nın Yeniden İnşa Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın gelen gemileri kaydetmeyi reddederek Karadeniz'deki tahıl anlaşmasını durdurduğunu bildirdi.

Geçen yıl Rusya'nın işgalinden sonra Ukrayna'nın Karadeniz limanları ablukaya alınmıştı. Ancak geçen Temmuz ayında Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin aracılık ettiği bir anlaşma ile üç limana erişim izni verilmişti.

Bakanlık açıklamasında, Rusya'nın tahıl girişimini bir kez daha etkili bir şekilde durdurduğu belirtilerek, "Bu yaklaşım, mevcut anlaşmanın şartlarıyla çelişiyor" ifadesi kullanıldı.

90 geminin Ukrayna limanlarına gitmek için Türkiye karasularında onay beklediği belirtilirken, anlaşmanın 18 Mayıs'ta sona ereceği kaydedildi.

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