Rusya: Tahıl koridoru müzakereleri için nihai bir karar alınmadı
Rusya'nın tahıl anlaşmasına devam edip etmeyeceğine yönelik kararı beklenirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklama henüz nihai bir kararın alınmadığı ifade edildi.
Reuters'ın Rus basınında derlediği habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında 5 Mayıs'ta yapılacak Karadeniz tahıl anlaşmasına ilişkin önerilen müzakerelerin henüz kabul edilmediğini söyledi.
Çarşamba günü erken saatlerde, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tahıl anlaşmasının İstanbul'daki bir toplantıda görüşüleceğini söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Ukrayna ile gerilimi azaltmak için önerdiği müzakerelerle ilgili henüz bir karar alınmadığını belirtti.
Yapılan açıklama geçen yıl imzalanan ve Türkiye'nin aracılık ettiği tahıl anlaşmasının yenilenmesi konusunda da şüphe uyandırdı.