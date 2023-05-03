Rusya: Tahıl koridoru müzakereleri için nihai bir karar alınmadı

Reuters'ın Rus basınında derlediği habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında 5 Mayıs'ta yapılacak Karadeniz tahıl anlaşmasına ilişkin önerilen müzakerelerin henüz kabul edilmediğini söyledi.

Çarşamba günü erken saatlerde, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tahıl anlaşmasının İstanbul'daki bir toplantıda görüşüleceğini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Ukrayna ile gerilimi azaltmak için önerdiği müzakerelerle ilgili henüz bir karar alınmadığını belirtti.

Yapılan açıklama geçen yıl imzalanan ve Türkiye'nin aracılık ettiği tahıl anlaşmasının yenilenmesi konusunda da şüphe uyandırdı.