  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. "Fed, faiz indirimini eylüle erteleyecek"
Takip Et

"Fed, faiz indirimini eylüle erteleyecek"

UOB kıdemli ekonomisti Alvin Liew, Fed'in gümrük vergisi riskleri nedeniyle faiz indirimlerini erteleyebileceğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
"Fed, faiz indirimini eylüle erteleyecek"
Takip Et

Fed Başkanı Jerome Powell'ın merkez bankası yetkililerinin faiz oranlarını ayarlamak için acele etmediklerini çünkü “beklemenin maliyetinin oldukça düşük olduğunu” belirttiğine işaret eden Liew, Fed'in ABD gümrük tarifeleri nedeniyle daha yüksek enflasyon ve işsizlik riskleri konusunda uyarılarını artırmasına rağmen sabırlı olmayı savunduğu göz önüne alındığında, UOB 2025 yılında üç adet 25 baz puanlık indirim görüşünü korumaya devam ettiklerini bildirdi.

Liew, UOB'un beklenen zaman çizelgesini FOMC'nin Eylül, Ekim ve Aralık toplantılarına ertelediğini söyledi. UOB, 2026 için iki faiz indirimi görüşünü koruyor ve bu da gelecek yıl yüzde 3,25'lik daha düşük bir terminal federal fon oranı anlamına geliyor.

HSBC: ABD tahvil getirilerinde düşüş beklentisi sürüyorHSBC: ABD tahvil getirilerinde düşüş beklentisi sürüyorKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
AB'den ABD'ye 95 milyar Euro'luk misilleme hazırlığı
AB'den ABD'ye 95 milyar Euro'luk misilleme hazırlığı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı
ABD'de tarım dışı verimlilik beklenenden fazla geriledi
ABD'de tarım dışı verimlilik beklenenden fazla geriledi
İngiltere Merkez Bankası faiz indirimlerine devam eder mi?
İngiltere Merkez Bankası faiz indirimlerine devam eder mi?
HSBC: ABD tahvil getirilerinde düşüş beklentisi sürüyor
HSBC: ABD tahvil getirilerinde düşüş beklentisi sürüyor
AB'den Ukrayna'ya 1 milyar Euro kredi
AB'den Ukrayna'ya 1 milyar Euro kredi