"Fed, faiz indirimini eylüle erteleyecek"

Fed Başkanı Jerome Powell'ın merkez bankası yetkililerinin faiz oranlarını ayarlamak için acele etmediklerini çünkü “beklemenin maliyetinin oldukça düşük olduğunu” belirttiğine işaret eden Liew, Fed'in ABD gümrük tarifeleri nedeniyle daha yüksek enflasyon ve işsizlik riskleri konusunda uyarılarını artırmasına rağmen sabırlı olmayı savunduğu göz önüne alındığında, UOB 2025 yılında üç adet 25 baz puanlık indirim görüşünü korumaya devam ettiklerini bildirdi.

Liew, UOB'un beklenen zaman çizelgesini FOMC'nin Eylül, Ekim ve Aralık toplantılarına ertelediğini söyledi. UOB, 2026 için iki faiz indirimi görüşünü koruyor ve bu da gelecek yıl yüzde 3,25'lik daha düşük bir terminal federal fon oranı anlamına geliyor.