İngiltere Merkez Bankası faiz indirimlerine devam eder mi?

HSBC Varlık Yönetimi'nden Hussain Mehdi, perşembe günü temel faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25'e çekmesinin ardından İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) önümüzdeki ay faiz oranlarını tekrar düşürebileceğini söyledi.

Mehdi, “Enflasyon verilerinin doğru yönde ilerlemesiyle birlikte, Para Politikası Kurulu artık büyümeyi canlandırmak ve hükümetin finansman maliyetleri üzerindeki baskıyı potansiyel olarak hafifletmek için gerekli olduğuna inandığımız faiz indirimleri konusunda daha rahat görünüyor” dedi.

BOE'nin bu yıl toplam 125 baz puan faiz indirimi yapabileceğini söyleyen Mehdi, "Eğer hizmet sektörü enflasyonu ve ücretlerdeki artış daha da yavaşlarsa, önümüzdeki aydan itibaren yeni bir faiz indirimine gidilebilir" diye konuştu.