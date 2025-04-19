Ticaret savaşında yeni cephe: Çinli firmalar gözünü yeni pazar ve fabrikalara dikti

Çinli ihracatçılar, ABD ile Trump’ın gümrük vergilerinde karşılıklı el artırarak sürdürdükleri ticaret savaşında küresel pazarlara açılmak için yeni fırsatlar aramaya başladı.

ABD gibi geleneksel pazarların ötesinde yeni fırsatlar ve gümrük vergisi etkilerini dengelemek için satış kanalları yaratabilecekleri ticaret fuarlarına yöneldiler.

Çeşitli ticaret fuarları arasında iki büyük ticaret fuarı - Kanton Fuarı ve Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı (CICPE) - işletmeler için kilit platformlar olarak hizmet veriyor.

Çinli ihracatçılar alternatif müşteri peşinde

Bu yıl Çin'in güneyindeki Guangdong Eyaleti'nin metropolü Guangzhou'da düzenlenen Kanton Fuarı'ndaki stantlar, alternatif pazarlarda yeni iş ilişkileri kurmayı uman Çinli ihracatçılar arasında büyük rağbet görürken, şöyle söylüyorlar:

"ABD’nin yanı sıra yurt dışındaki pazarlarımızı da kesinlikle genişleteceğiz. Bu ürün şu anda önemli bir odak noktası. Güncel işlevlere sahip. Polonya ve Hollanda'dan müşteriler bizimle burada özel bir dağıtım anlaşması imzalamak istediler.”

Çinli ihracatçılar, satışlarını artırmanın ötesinde, küresel pazarlardaki varlıklarını güçlendirmek için denizaşırı üretim tesislerine de yatırım yapıyor.

Çeşitlendirme ve esnekliği koruma arayışı

Katılımcılardan Huang Shuyu, "Denizaşırı fabrikalar kurmak için 10 milyon yuan (yaklaşık 1.37 milyon ABD doları) yatırım yapmayı planlıyoruz. Aslında plastikler, SMT (yüzeye montaj teknolojisi) yamaları ve renkli kutular gibi ambalaj malzemeleri gibi temel bileşenler için şimdiden yerel tedarikçiler bulduk" diyor.

Kanton Fuarı organizatörleri, 5 Mayıs'a kadar sürecek olan bu yılki fuara yaklaşık 31.000 firmanın katıldığını ve bu sayının bir öncekine kıyasla yaklaşık 900 arttığını belirtiyor.

Kısa süre önce sona eren CICPE'de birçok Çinli ihracatçı, öngörülemeyen bir ticaret ortamında dirençli kalabilmeyi umarak markalarını ve tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye çalıştı.

Bazı işletmeler, belirli uluslararası pazarlara uyarlanmış ve iç pazar paylarını genişletmek için tescilli markalarını tanıtıyor.

Çinli ihracatçılar küresel oyunda kalmaya kararlı

Katılımcılardan Ran Yan, "Geçen yıl kendi markalarımızı piyasaya sürmeye başladık ve bu ürünler Rusya pazarında çok iyi performans gösterdi" dedi.

Ticaretteki aksaklıklara rağmen, fuara katılan pek çok işletme küresel genişleme konusunda kararlılığını sürdürüyor. Katılımcı Li Rongsheng, "Genel marka stratejimiz açısından küresel endüstriyel düzenden vazgeçmedik" dedi.

ABD ve Çin, Washington'un ABD'ye giren Çin mallarına yüzde 145'ten fazla gümrük vergisi uygulamasına neden olan bir ticaret kavgasına kilitlenmiş durumda.

Mart ayında Çin'in ihracatı, şirketlerin gümrük tarifelerindeki artışları aşmak için acele etmeleri ve analistlerin keskin gerilemeler öngörmeleri nedeniyle son dakika telaşıyla geçen yıla göre yüzde 12,4 arttı.