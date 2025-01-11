Trump’ın mültecileri sınır dışı etme planı enflasyonu yükseltebilir

2024 yılında ABD’de enflasyon düşüş eğilimine girse de Başkan seçilen ve göreve gelmesine sayılı günler kalan Donald Trump’ın yasa dışı göçmenleri toplu olarak sınır dışı etme planı, fiyatlar üzerinde yeniden yükseliş yaratabilir.

Cato Enstitüsü Göç Çalışmaları Direktörü David J. Bier, “Ekonomik etkiler kesinlikle hissedilecek. Tedarik zincirinde sorunlar olacak, fiyatlar yükselecek ve hizmetlerde azalma yaşanacak” dedi.

Uzmanlar, bu denli çok sayıda yasa dışı göçmenin bir anda sınır dışı edilmesinin iş gücü piyasasında büyük bir boşluk yaratabileceğinden endişeli.

CNBC'den Juhohn Lee haberine göre, Çalışma Ekonomisi dergisinde 2023 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre, iş gücünden 500 bin göçmenin çıkarılması, 44 bin ABD doğumlu çalışanın işini kaybetmesine neden olabilir. Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu’nda araştırma görevlisi olan ve çalışmada yazar olarak yer alan Chloe East, yasa dışı göçmenlerin çoğunlukla fiyat artışlarının yoğun olduğu sektörlerde çalıştığını belirterek şunları söyledi:

“Göçmenler, özellikle yetkisiz göçmenler, genellikle mal ve hizmetlerin üretildiği sektörlerde çalışıyor. Bu sektörlerdeki fiyat artışlarını zaten gözlemliyoruz.”

East, geçmişteki toplu sınır dışı girişimlerinden elde edilen veriler ışığında, inşaat ve tarım gibi yasa dışı göçmenlerin yoğun olarak çalıştığı sektörlerde fiyatların düşmek yerine artmasının muhtemel olduğunu ifade ederken, “Kesin bir şey söyleyemeyiz, ancak geçmiş deneyimlere dayanarak bu sektörlerde fiyatların yükselmesi olası görünüyor” dedi.