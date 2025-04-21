Trump'ın, Powell'a eleştirileri sürüyor: Faizler düşürmezse ekonomik yavaşlama olur

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, faiz oranları derhal düşürülmediği takdirde ABD ekonomisinin yavaşlayabileceğini söyledi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik yavaşlık eleştirisini tekrarladı.

Trump, Truth Social'daki bir paylaşımında “Bu maliyetler çok güzel bir şekilde düşme eğilimindeyken, tam da tahmin ettiğim gibi, neredeyse hiç enflasyon olmayabilir, ancak büyük bir kaybeden olan Bay Çok Geç, faiz oranlarını şimdi düşürmezse ekonomide bir yavaşlama olabilir” dedi.