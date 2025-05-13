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ABD'de yılın ilk çeyreğinde ticari kredi talebi zayıfladı

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'in ilk çeyreğinde kredi standartlarının sıkılaştığını, talebin ise zayıfladığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de yılın ilk çeyreğinde ticari kredi talebi zayıfladı
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ABD Merkez Bankası (Fed), bankaların kredi verme uygulamalarına ilişkin "Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi" raporunu yayımladı.

ABD'deki 70 yerli banka ile 19 yabancı banka şubesinden alınan yanıtlarla hazırlanan raporda, işletmelere verilen kredilerle ilgili olarak anket katılımcılarının ilk çeyrekte her ölçekteki firmaya yönelik ticari ve sınai kredilerde kredi standartlarının sıkılaştığını ve kredi talebinin zayıfladığını bildirdiği aktarıldı.

Raporda, hane halkına verilen kredilerde de bankaların konut kredilerinin çoğu kategorisinde kredi standartlarının temelde değişmediğini ancak kredi talebinin zayıfladığını belirttiği kaydedildi.

Kredi kartları için standartların sıkılaştırıldığı, otomobil ve diğer tüketici kredilerinde ise standartların temelde aynı kaldığı belirtilen raporda, kredi kartı ve diğer tüketici kredilerine yönelik talebin zayıfladığı, otomobil kredileri için ise değişmediği ifade edildi.

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