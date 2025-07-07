Trump’ın ülkelere tanıdığı süre bitiyor! Anlaşma yoksa yüksek vergiler kapıda

ABD'nin ticaret anlaşması için ülkelere tanıdığı sürenin sonuna yaklaşıldı. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin önümüzdeki günlerde birkaç ülkeyle ticaret anlaşmasına varacağını ve anlaşmaya varmayan ülkelerin tabi olacağı gümrük vergilerinin ne kadar artacağının 9 Temmuz'a kadar bu ülkelere bildirileceğini söyledi.

Anlaşma yoksa yüksek vergiler devreye girecek

Trump, yüksek gümrük vergilerinin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini de açıkladı. Trump, göreve gelmesinden itibaren ABD'nin ticaret yaptığı neredeyse tüm ülkelerle finans piyasalarında çalkantılara yol açan ticaret savaşı başlattı. Trump gümrük vergisini yükseltme ve diğer tehditler ile ülkeleri ABD ile ticaret anlaşmasına varmaya zorluyor.

Trump ülkelere süre verdi

Bu politika kapsamında Trump neredeyse tüm ülkelere karşı yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Buna ek olarak ABD verdiği dış ticaret açığına göre yüzde 50’ye varan oranlarda bir ek vergi daha getirileceğini söyledi ancak bu ek vergilerden kendilerini korumaları için ülkelere 9 Temmuz'a, yani çarşamba gününe kadar vakit tanıdı.

Trump BRICS'e ek gümrük vergisi getirebileceğini söyledi

Trump ayrıca, BRICS olarak bilinen gelişmekte olan ülkelerin ABD karşıtı politikalarını benimseyen ülkelere, bunlara ek olarak %10 gümrük vergisi daha uygulanabileceğini söyledi.

Trump dün Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "BRICS'in Amerikan karşıtı politikalarına uyum sağlayan her ülkeye ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak. İstisna olmayacak" dedi.

G7 ve G20 gibi büyük ekonomilerin yer aldığı forumlar, üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları ve Trump'ın ABD'yi önceliklendiren politikaları nedeniyle işlevlerini gerçekleştirmekte zorlanırken, BRICS kendini çok taraflı diplomasi için güvenli bir liman olarak göstermeye çalışıyor.

Dün Rio de Janeiro'da düzenlenen BRICS zirvesinin açılış konuşmasını yapan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Soğuk Savaş dönemindeki Bağlantısızlar Hareketi'ne atıfta bulundu. Lula, bu hareketin kutuplaşmış uluslararası düzene taraf olmayı reddeden gelişmekte olan ülkeleri bir araya getirdiğini hatırlattı.

Dün öğleden sonra yayımlanan ortak açıklamada ise, BRICS ülkeleri, artan gümrük vergelerinin küresel ticareti tehdit ettiğine dikkat çekti.

BRICS liderleri, İran'ın "sivil altyapısına ve sadece barış amaçlı kullanılan nükleer tesislerine" yönelik saldırıların "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu vurguladı.

Liderler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Filistin halkı için "ciddi endişe" duyduklarını ifade ederken, Hindistan yönetimindeki Keşmir'de gerçekleşen saldırıyı da "terör saldırısı" olarak nitelendirerek kınadı.