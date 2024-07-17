Uzmanlar, Trump’ın enflasyonu yeniden yükseltmesinden korkuyor

Anketlere göre ABD’nin bir sonraki olası Başkanı Donald Trump'ın seçildiğinde başkanlık koltuğuna ikinci kez oturacak. İlk başkanlığı sürecinde Trump’ın izlediği politikalar nedeniyle, yeniden seçildiğinde, bitirilmeye çalışılan enflasyonist ortamın geri dönebileceğinden endişe diliyor.

haberler/analistlerden-trump-20-uyarisi-kuresel-enflasyonu-korukleyebilir-h1811">CNBC-e haberine göre, Trump'ın ilk başkanlık döneminde getirdiği ve yeniden gelmesi beklenen yüksek gümrük vergileri ve içerideki düşük vergiler nedeniyle enflasyonda yeniden canlanma bu kez ekonomiye daha da zarar verebilir.

State Street Global Markets makro strateji başkanı Michael Metcalfe, Trump'ın politikalarının mevcut durumda daha çok enflasyonist olabileceğini söylerken, "2024 ve 2025 çok farklı olacak. Enflasyon seviyesi ve beklentileri daha yüksek ve hala bu enflasyon zihniyetindeyiz" dedi.

Yüksek gümrük vergilerinin enflasyonist etkisi, ithal malların maliyetini artırması nedeniyle görülüyor. Yerli üreticilerin de fiyat artırmalarına olanak tanıyan bu durumun yanında, içeride vergi indirimlerinin de harcamalarını artırması böylelikle de maliyetleri yükseltme riski bulunuyor.

Çin'e tarifeleri ve jeopolitik gerilimler

Ekonomistlerin anketlerinde Trump'ın “sert korumacı” duruşu enflasyonu artırma riski taşırken, Biden’ın da ikinci döneminde büyük harcama paketleri nedeniyle aynı risk bulunuyor.

Hem mevcut Başkan Biden hem de Trump, seçim vaadi olarak Çin'e uygulanan gümrük vergilerini artıracağını açıklıyor.

Nomura analisti Gareth Nicholson, yüksek enflasyonun Asya'ya da yayılarak Asya borsaları için de "olumsuz senaryo" olacağını söylerken, "Makro açıdan, küresel ekonomi için enflasyonist olacak ve Asya içinde daha fazla tedarik zinciri değişimini hızlandıracak" dedi.

Enflasyonu Avrupa'ya da taşıyabilir

Goldman Sachs, Trump’ın başkanlığının küresel ticarette enflasyona 0,1 puan artış etkisi olabileceğini belirtirken, Manulife uzmanı Marc Franklin, Trump'ın vergi indirimi ve Çin tarifeleriyle "biraz reflasyonist bir karışım" oluşturabileceğini de söyledi.

Trump'ın başkanlık kampanyasının ve piyasalara etkisi

Trump'ın başkanlık kampanyası, uğradığı suikast girişimi sonrasında ivme kazandı. ABD borsaları pazartesi yükseldi. Uzmanlar, Trump’ın olası politikalarının endişeleriyle yükselişin kısa sürebileceğini söyledi.