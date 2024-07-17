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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Türkiye'den ayrılıyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'deki görev süresinin 1 Eylül'de sona erecek olması nedeniyle Türkiye'den ayrılıyor. Flake, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Hizmet etmek bir onurdu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Türkiye'den ayrılıyor
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Türkiye'deki 3 yıllık görev süresinin 1 Eylül'de sona ereceği bildirildi. ABD Büyükelçiliği Sözcüsü'nden alınan bilgiye göre, Flake'in Türkiye'deki 3 yıllık görevi 1 Eylül'de sona erecek.

Flake'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev almaktan 'onur duyduğunu' belirten sözcü, tarihi bir dönemde, ABD-Türkiye stratejik ortaklığını güçlendirme konusunda kendisini şanslı hissettiğini söylediğini kaydetti.

Büyükelçi Flake de X sosyal medya hesabından, "Hizmet etmek bir onurdu" paylaşımında bulundu. Flake ayrıca, 2022 yılında Kapalıçarşı’nın çatısında koşarken çekilen bir fotoğrafına da "Bazı şeyleri GERÇEKTEN özleyeceğim" yorumunu bıraktı.

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