ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Türkiye'den ayrılıyor
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'deki görev süresinin 1 Eylül'de sona erecek olması nedeniyle Türkiye'den ayrılıyor. Flake, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Hizmet etmek bir onurdu" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Türkiye'deki 3 yıllık görev süresinin 1 Eylül'de sona ereceği bildirildi. ABD Büyükelçiliği Sözcüsü'nden alınan bilgiye göre, Flake'in Türkiye'deki 3 yıllık görevi 1 Eylül'de sona erecek.
Flake'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev almaktan 'onur duyduğunu' belirten sözcü, tarihi bir dönemde, ABD-Türkiye stratejik ortaklığını güçlendirme konusunda kendisini şanslı hissettiğini söylediğini kaydetti.
Büyükelçi Flake de X sosyal medya hesabından, "Hizmet etmek bir onurdu" paylaşımında bulundu. Flake ayrıca, 2022 yılında Kapalıçarşı’nın çatısında koşarken çekilen bir fotoğrafına da "Bazı şeyleri GERÇEKTEN özleyeceğim" yorumunu bıraktı.