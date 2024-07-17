Avrupa nüfusu azalıyor: Almanya'da doğum hızı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi

Almanya genelinde 2023 yılında doğan çocuk sayısı 692 bin 989 olurken, bir önceki yıla göre yüzde 6 azaldı.

DW haberine göre, Federal İstatistik Dairesi verilerine göre 2023 yılındaki doğum sayısı, 2013 yılından bu yana en düşük sayı oldu.

Nüfus başına bir kadının yaşamı boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısını ifade eden “toplam doğurganlık hızı” 1,46'dan 1,35'e geriledi.

Pandemi sürecinde 2021 istisna olarak kabul edilirken, 2017'den bu yana Almanya'da doğurganlık hızının her yıl düşüyor. Doğurganlık hızındaki düşüş, son iki senede daha da arttı.

2011 ile 2016 yılları arasında, aileler ve çocuklara yönelik yasalardaki değişimler ve göçmenlerin de etkisiyle toplam doğurganlık hızı 1,39'dan 1,59'a çıkmıştı.

2024 yılının ilk 4 ayına bakıldığında, doğurganlık hızının düşüşüne bu yıl da devam edeceği tahmin edilirken, hız kestiği görülüyor.

Doğurganlık hızı, tüm eyaletlerde düştü

Almanya'da doğurganlık hızı, 2023’te 16 eyaletin tamamında düştü.

Düşüşün Saksonya'da yüzde 10, Mecklenburg-Vorpommern'de yüzde 9, Brandenburg ve Schleswig-Holstein'da yüzde 8 olduğu görülürken, en az düşen eyalet yüzde 1 ile Saar oldu.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu eyalet 1,46 ile Bremen olurken, en düşük olduğu eyalet de 1,17 ile Berlin olarak görülüyor.

Doğum oranı tüm kadınlarda azalıyor

Doğum oranlarındaki azalış Alman vatandaşı olan kadınlarda azalmasının yanında, ülkede yaşayan yabancı uyruklu kadınlarda da azalıyor.

Alman vatandaşı kadınların toplam doğurganlık hızı 1,36'dan 1,26'ya gerilerken, yabancı kadınlarda da 1,88'den 1,74’e geriledi.

Rapora göre, “Bir ülkenin nüfusunun, dışarıdan göç almadan azalmaması için gelişmiş ülkelerde kadın başına ortalama 2,1 çocuğun dünyaya gelmesi gerekiyor" denildi.

Avrupa’da da doğumlar azalıyor

Doğum oranları sadece Almanya'da azalmazken, Avrupa'nın pek çok ülkesinde de gerilemeye devam ediyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 2022 yılı verileri, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin çoğunda doğum sayılarının azaldığını ortaya koydu.

Doğum oranının bir yıl öncesine göre yüzde 10 ve daha fazla azaldığı ülkelerde başı Estonya, İrlanda, Çekya, Danimarka ve Finlandiya çekerken, Almanya’dan sonra Fransa, İspanya, Polonya, Macaristan ve Hırvatistan'da a yüzde 3 azaldı.

AB içinde doğum oranı artan iki ülkeden biri yüzde 6 ile Portekiz olurken, yüzde 4 artışla Bulgaristan onu izledi.