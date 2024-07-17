Araştırma: Müşterilerini en çok hangi markalar memnun ediyor?

Müşterinin aldığı hizmetlerden memnun kalma düzeyi olarak tanımlanan müşteri memnuniyeti hakkında üçüncü kez Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen Müşteri Memnuniyeti Endeksi 2024 araştırmasında bu yıl farklı sektörlerden bir çok marka yer aldı.

Akaryakıttan bankacılığa, mobilyadan kozmetiğe bir çok farklı sektörün araştırmada yer aldığını ifade eden Acar, “Müşteri memnuniyeti , markalar için hayati önem taşır. Çünkü markalar müşterilerini memnun ederlerse sadık bir müşteriye sahip olur. Bu sayede rekabet ortamında işletme büyük bir başarı elde etmiş olur. İşletmeleri, sürekli yeniliğe ve üretime sürükleyen itici güç, müşterinin tüketimdeki sadakati ve devamlılığıdır. Bu sürekliliğin sağlanması ancak müşteri memnuniyeti ile mümkün olabilir. Şirketlerin yüzde 88’i, stratejilerini belirlerken müşteri memnuniyetini temel olarak ele alır. Biz de pazarlamadaki bu gerçeklerden yola çıkarak müşteri memnuniyeti endeksini bu yıl tekrar açıkladık” dedi.

Kapsamlı araştırma yapıldı

Müşteri Memnuniyeti Endeksi 2024 raporunda sektörlerde memnuniyet düzeyi en yüksek ilk üç marka sıralamalarının yanı sıra SES grupları, cinsiyet, yaş, bölge ve eğitim seviyesine göre de müşteri memnuniyeti sıralamasının raporda bulunduğunu ifade eden Ertan Acar, “Bu yıl gerçekleştirdiğimiz araştırma en kapsamlı Müşteri Memnuniyeti araştırması oldu. Sene başında açıkladığımız Türkiye İtibar Endeksi ve geçtiğimiz aylarda açıkladığımız Gençlik Endeksi’nden çok daha farklı ve çarpıcı sonuçların yer aldığı Müşteri Memnuniyeti Endeksi’ni satın alan markalar bu raporda hem kendi memnuniyet düzeylerini hem rakiplerinin durumunu hem de Türkiye pazarında lokomotif sektörlerin memnuniyet düzeyine ulaşmış olacaklar. Bu sayede pazarlama ve iletişim faaliyetlerine yön verecekleri gibi markalarını, müşteri memnuniyet düzeyi en yüksek marka, müşterilerinin en çok memnun olduğu marka olarak başarılarını duyurabilirler. Bu, pazarlama ve iletişim stratejilerine yön vermeleri için büyük bir fırsat” diye konuştu.

Alfabetik sıralamaya göre sektörlerde dereceye giren markalar:

AHŞAP PARKE ve AHŞAP KAPI ÜRÜNÜ: AGT, Çamsan, Koçtaş, Kronospan, Yıldız Entegre

AKARYAKIT: BP, Opet, Petrol Ofisi, Shell, Türkiye Petrol

ARAÇ KİRALAMA: Avis, Budget, Nissa, Otoplus, Yolcu360

ALKOLSÜZ İÇECEK: Cappy, Coca Cola, Çaykur, Fanta, Uludağ

ALTIN VE MÜCEVHERAT: Altınbaş, Altınkaynak, Atasay, Blue Diamond, ZEN Pırlanta

BANKACILIK: Akbank, Garanti, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası

BEYAZ EŞYA: Arçelik, Beko, Bosch, Samsung, Vestel

BEYAZ ET: Banvit, Beypiliç, Erpiliç, Gedik, Şenpiliç

BEBEK VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ: Civil, Dalin, Ebebek, Panço, Uni Baby

BİSKÜVİ, ŞEKERLEME VE ÇİKOLATA: Eti, Haribo, Nestle, Torku, Ülker

KÜÇÜK EV ALETLERİ VE ANKASTRE: Arçelik, Arzum, Fakir, Philips, Sinbo

ELEKTRONİK EŞYA: Apple, Arçelik, LG, Samsung, Vestel

ERKEK GİYİM: Altınyıldız, Hugo Boss, Kiğılı, LC Waikiki, Mavi

ELEKTRONİK PERAKENDE: Apple, Arçelik, Samsung, Teknosa, Vestel

ENERJİ: Aksa Doğalgaz, Cengiz Enerji, Enerjisa, EÜAŞ, Zorlu Enerji

DİJİTAL BANKACILIK UYGULAMASI: Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası

E TİCARET SİTESİ: Amazon, Getir, Hepsiburada, Trendyol, Yemeksepeti

FAST FOOD (Yerli): HD İskender, Komagene, Köfteci Yusuf, Tavuk Dünyası, Terra Pizza

FAST FOOD(YABANCI): Burger Kıng, Domino's Pizza, KFC, McDonald's, Popeyes

HOLDİNG: Doğuş Holding, Koç Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding

İNŞAAT: Ağaoğlu İnşaat, ATA İnşaat, GAP İnşaat, Limak, Rönesans

KAĞIT HAVLU ve TUVALET KAĞIDI: Familia, Maylo,Papia, Selpak, Solo

KARGO: Aras Kargo MNG Kargo, PTT Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo

MOBİLYA: Bellona, Doğtaş, Enza Home, İstikbal, Kelebek

MUTFAK VE BANYO TEZGAHI: Cerva, Dekton Tezgah, Dominox Tezgah, Silestone Tezgah, Vitra

OTOMOBİL: BMW, Ford, Mercedes Benz, Peugeot, Volvo

PİZZA (YERLİ): Domino's Pizza, Pasaport Pizza, Pizza Lazza, Pizza Pizza, Pizza Time

PİZZA (YABANCI): Domino's Pizza, Little Caesars Pizza, Papa John's, Pizza Hut, Sbarro

PORSELEN ve ZÜCCACİYE ÜRÜNÜ: Güral Porselen, Jumbo, Karaca, Korkmaz, Paşabahçe

SİGORTA: AgeSa, Aksigorta, Anadolu Sigorta, AXA, Unico Sigorta

SÜPERMARKET: A101, BİM, Metro, Migros, Şok

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ: Dost, İçim, Pınar, Sütaş, Torku

SPOR GİYİM: Adidas, Hummel, Nike, Puma, Vans

KADIN GİYİM: Koton, Lc Waikiki, Mango, Mavi, Zara

İÇ GİYİM: Dagi, Penti, Seher Yıldızı, Suwen, Tutku

EV TEKSTİLİ: English Home, Karaca, Madame Coco, Özdilek, Taç

KADIN HIJYEN ÜRÜNLERİ: Kotex, Molped, Nivea, Orkid, Sleepy

KOZMETİK: Avon, Flormar, Gratis, Nivea, Farmasi

ŞAMPUAN ve ŞAÇ BAKIM ÜRÜNÜ: Blendax, Clear Men, Elseve, Pantene, Urban Care

E TİCARET SİTE: Amazon, Getir, Hepsi Burada, Trendyol, Yemek Sepeti

VİTRİFİYE VE SERAMİK: Ege Seramik, Hitit Seramik, Kale Seramik, Turkuaz Seramik, Vitra