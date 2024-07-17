Araştırma: Müşterilerini en çok hangi markalar memnun ediyor?
Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl üçüncü kez açıklanan Müşteri Memnuniyeti Endeksi’nin sonuçları belli oldu. Bursa Teknik Üniversitesi raportörlüğü ve İstanbul Kent Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen endekste bu yıl 40 farklı sektörden markalar mercek altına alındı. Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar, bu yılki raporun önceki yıllara göre daha kapsamlı olduğunu belirtti.
Müşterinin aldığı hizmetlerden memnun kalma düzeyi olarak tanımlanan müşteri memnuniyeti hakkında üçüncü kez Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen Müşteri Memnuniyeti Endeksi 2024 araştırmasında bu yıl farklı sektörlerden bir çok marka yer aldı.
Akaryakıttan bankacılığa, mobilyadan kozmetiğe bir çok farklı sektörün araştırmada yer aldığını ifade eden Acar, “Müşteri memnuniyeti , markalar için hayati önem taşır. Çünkü markalar müşterilerini memnun ederlerse sadık bir müşteriye sahip olur. Bu sayede rekabet ortamında işletme büyük bir başarı elde etmiş olur. İşletmeleri, sürekli yeniliğe ve üretime sürükleyen itici güç, müşterinin tüketimdeki sadakati ve devamlılığıdır. Bu sürekliliğin sağlanması ancak müşteri memnuniyeti ile mümkün olabilir. Şirketlerin yüzde 88’i, stratejilerini belirlerken müşteri memnuniyetini temel olarak ele alır. Biz de pazarlamadaki bu gerçeklerden yola çıkarak müşteri memnuniyeti endeksini bu yıl tekrar açıkladık” dedi.
Kapsamlı araştırma yapıldı
Müşteri Memnuniyeti Endeksi 2024 raporunda sektörlerde memnuniyet düzeyi en yüksek ilk üç marka sıralamalarının yanı sıra SES grupları, cinsiyet, yaş, bölge ve eğitim seviyesine göre de müşteri memnuniyeti sıralamasının raporda bulunduğunu ifade eden Ertan Acar, “Bu yıl gerçekleştirdiğimiz araştırma en kapsamlı Müşteri Memnuniyeti araştırması oldu. Sene başında açıkladığımız Türkiye İtibar Endeksi ve geçtiğimiz aylarda açıkladığımız Gençlik Endeksi’nden çok daha farklı ve çarpıcı sonuçların yer aldığı Müşteri Memnuniyeti Endeksi’ni satın alan markalar bu raporda hem kendi memnuniyet düzeylerini hem rakiplerinin durumunu hem de Türkiye pazarında lokomotif sektörlerin memnuniyet düzeyine ulaşmış olacaklar. Bu sayede pazarlama ve iletişim faaliyetlerine yön verecekleri gibi markalarını, müşteri memnuniyet düzeyi en yüksek marka, müşterilerinin en çok memnun olduğu marka olarak başarılarını duyurabilirler. Bu, pazarlama ve iletişim stratejilerine yön vermeleri için büyük bir fırsat” diye konuştu.
Alfabetik sıralamaya göre sektörlerde dereceye giren markalar:
AHŞAP PARKE ve AHŞAP KAPI ÜRÜNÜ: AGT, Çamsan, Koçtaş, Kronospan, Yıldız Entegre
AKARYAKIT: BP, Opet, Petrol Ofisi, Shell, Türkiye Petrol
ARAÇ KİRALAMA: Avis, Budget, Nissa, Otoplus, Yolcu360
ALKOLSÜZ İÇECEK: Cappy, Coca Cola, Çaykur, Fanta, Uludağ
ALTIN VE MÜCEVHERAT: Altınbaş, Altınkaynak, Atasay, Blue Diamond, ZEN Pırlanta
BANKACILIK: Akbank, Garanti, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası
BEYAZ EŞYA: Arçelik, Beko, Bosch, Samsung, Vestel
BEYAZ ET: Banvit, Beypiliç, Erpiliç, Gedik, Şenpiliç
BEBEK VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ: Civil, Dalin, Ebebek, Panço, Uni Baby
BİSKÜVİ, ŞEKERLEME VE ÇİKOLATA: Eti, Haribo, Nestle, Torku, Ülker
KÜÇÜK EV ALETLERİ VE ANKASTRE: Arçelik, Arzum, Fakir, Philips, Sinbo
ELEKTRONİK EŞYA: Apple, Arçelik, LG, Samsung, Vestel
ERKEK GİYİM: Altınyıldız, Hugo Boss, Kiğılı, LC Waikiki, Mavi
ELEKTRONİK PERAKENDE: Apple, Arçelik, Samsung, Teknosa, Vestel
ENERJİ: Aksa Doğalgaz, Cengiz Enerji, Enerjisa, EÜAŞ, Zorlu Enerji
DİJİTAL BANKACILIK UYGULAMASI: Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası
E TİCARET SİTESİ: Amazon, Getir, Hepsiburada, Trendyol, Yemeksepeti
FAST FOOD (Yerli): HD İskender, Komagene, Köfteci Yusuf, Tavuk Dünyası, Terra Pizza
FAST FOOD(YABANCI): Burger Kıng, Domino's Pizza, KFC, McDonald's, Popeyes
HOLDİNG: Doğuş Holding, Koç Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding
İNŞAAT: Ağaoğlu İnşaat, ATA İnşaat, GAP İnşaat, Limak, Rönesans
KAĞIT HAVLU ve TUVALET KAĞIDI: Familia, Maylo,Papia, Selpak, Solo
KARGO: Aras Kargo MNG Kargo, PTT Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo
MOBİLYA: Bellona, Doğtaş, Enza Home, İstikbal, Kelebek
MUTFAK VE BANYO TEZGAHI: Cerva, Dekton Tezgah, Dominox Tezgah, Silestone Tezgah, Vitra
OTOMOBİL: BMW, Ford, Mercedes Benz, Peugeot, Volvo
PİZZA (YERLİ): Domino's Pizza, Pasaport Pizza, Pizza Lazza, Pizza Pizza, Pizza Time
PİZZA (YABANCI): Domino's Pizza, Little Caesars Pizza, Papa John's, Pizza Hut, Sbarro
PORSELEN ve ZÜCCACİYE ÜRÜNÜ: Güral Porselen, Jumbo, Karaca, Korkmaz, Paşabahçe
SİGORTA: AgeSa, Aksigorta, Anadolu Sigorta, AXA, Unico Sigorta
SÜPERMARKET: A101, BİM, Metro, Migros, Şok
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ: Dost, İçim, Pınar, Sütaş, Torku
SPOR GİYİM: Adidas, Hummel, Nike, Puma, Vans
KADIN GİYİM: Koton, Lc Waikiki, Mango, Mavi, Zara
İÇ GİYİM: Dagi, Penti, Seher Yıldızı, Suwen, Tutku
EV TEKSTİLİ: English Home, Karaca, Madame Coco, Özdilek, Taç
KADIN HIJYEN ÜRÜNLERİ: Kotex, Molped, Nivea, Orkid, Sleepy
KOZMETİK: Avon, Flormar, Gratis, Nivea, Farmasi
ŞAMPUAN ve ŞAÇ BAKIM ÜRÜNÜ: Blendax, Clear Men, Elseve, Pantene, Urban Care
E TİCARET SİTE: Amazon, Getir, Hepsi Burada, Trendyol, Yemek Sepeti
VİTRİFİYE VE SERAMİK: Ege Seramik, Hitit Seramik, Kale Seramik, Turkuaz Seramik, Vitra