Vistex CEO'su Sanjay Shah şirket etkinliğinde korkunç şekilde hayatını kaybetti

Vistex CEO'su Sanjay Shah ve şirketin üst düzey yöneticilerinden Raju Datla'nın ölümüne yol açan görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Sahnenin üzerine kurulan bir demir kafes ile partiye giriş yapması beklenen Shah, kafesi taşıyan halatların kopması sonucu 20 metre yükseklikten beton zemine çakıldı.

🚨US Tech Boss Plunges 15ft To His Death During Company's Anniversary Party



Sanjay Shah, CEO of Vistex, fell to his death after a cable holding up the iron cage he was performing in snapped. pic.twitter.com/5WPBsxZDwZ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 21, 2024

Hastaneye kaldırılan Shah tedavi sırasında hayatını kaybederken, meslektaşının durumu ciddiyetini koruyor.

Vistex, çok sayıda kişinin yaralandığı etkinliği organize eden şirket hakkında şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: LinkendIn

Sanjay Shah kimdir?

Vistex, gelir yönetimi çözümleri ve hizmetleri konusunda uzmanlaşmış Illinois merkezli bir firma. Şirket, 20 küresel ofisi ve 2 binden fazla çalışanıyla GM, Barilla ve Bayer gibi lider markalara hizmet veriyor.

Hindustan Times'ın haberine göre; Mumbai doğumlu olan Sanjay Shah, Vistex'in sektörde önemli bir oyuncu haline gelmesinde önemli rol oynayan bir teknoloji girişimcisiydi.

Lehigh Üniversitesi'nde eğitim gören Shah, burada Vistex Yönetici Öğrenimi ve Araştırma Enstitüsü'nü kurdu.

Shah'ın liderliği altında Vistex önemli bir büyüme kaydetti ve kendisini işletmelerin ürün ve hizmetleri pazara sunma biçimlerini dönüştürmeye adadı.

Shah ayrıca sağlık, eğitim ve temel ihtiyaçlara odaklanan kâr amacı gütmeyen kuruluşlara hibe sağlayan Vistex Vakfı'nı kurarak hayırseverlik alanında da aktif rol oynadı.

Raju Datla kimdir?

Vistex Başkanı Raju Datla, 2000 yılından bu yana firmada görev yapıyordu. Şirketin web sitesine göre Datla, firmanın Çözüm Sunma yeteneklerinin şekillendirilmesinde ve genişletilmesinde kilit bir rol oynadı.