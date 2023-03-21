Yellen Dünya Bankası'nda güçlü reform çağrısı yaptı

ABD Hazine Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Bakan Janet Yellen, Almanya Kalkınma Bakanı Svenja Schulze ile görüşmesinde Dünya Bankası'da bir dizi güçlü reform yapılması çağrısında bulundu.

Dünya Bankası'nda yapılacak reformların Nisan ayında yapılacak Bahar Toplantıları sırasında değerlendirilmesi çağrısında bulunan Yellen, reformların Ekim ayında yapılacak Dünya Bankası Yıllık Toplantıları sırasında belirlenmesin ve uygulanmasını istedi.

Yellen ayrıca, Dünya Bankası Başkanlığı için gösterdikleri adaya verdiği destek için Almanya'ya teşekkür etti.

ABD, Dünya Bankası Başkanlığı için Ajay Banga'yı aday göstermişti.