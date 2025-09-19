Fed'in faiz kararı sonrası dev bankadan "altında boğa sürecek" tahmini: Fiyat beklentisi arttı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirme kararının ardından bankalardan altın fiyatlarında güncelleme geliyor. Birçok banka altın için hedef fiyatını yukarı yönlü revize ederken, son tahmin Citi'den geldi.

Citi, altın için üç aylık hedef fiyatını ons başına 3 bin 600 dolardan 3 bin 800 dolara yükseltti. Banka kısa vadede boğa piyasasının devam etmesini bekliyor.

Petrolde düşüş beklentisi

Citi, Brent ham petrol fiyatının 2025 yıl sonuna kadar varil başına 60 dolara düşeceğini öngörüyor. Banka ayrıca, 2026’nın ikinci ve dördüncü çeyrekleri için ortalama fiyatı 62 dolar olarak tahmin ediyor.