  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Fed'in faiz kararı sonrası dev bankadan "altında boğa sürecek" tahmini: Fiyat beklentisi arttı
Takip Et

Fed'in faiz kararı sonrası dev bankadan "altında boğa sürecek" tahmini: Fiyat beklentisi arttı

Citi, altın için üç aylık hedef fiyatını ons başına 3 bin 600 dolardan 3 bin 800 dolara yükseltti. Banka kısa vadede boğa piyasasının devam etmesini bekliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fed'in faiz kararı sonrası dev bankadan "altında boğa sürecek" tahmini: Fiyat beklentisi arttı
Takip Et

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirme kararının ardından bankalardan altın fiyatlarında güncelleme geliyor. Birçok banka altın için hedef fiyatını yukarı yönlü revize ederken, son tahmin Citi'den geldi.

Citi, altın için üç aylık hedef fiyatını ons başına 3 bin 600 dolardan 3 bin 800 dolara yükseltti. Banka kısa vadede boğa piyasasının devam etmesini bekliyor.

Petrolde düşüş beklentisi

Citi, Brent ham petrol fiyatının 2025 yıl sonuna kadar varil başına 60 dolara düşeceğini öngörüyor. Banka ayrıca, 2026’nın ikinci ve dördüncü çeyrekleri için ortalama fiyatı 62 dolar olarak tahmin ediyor.

Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu: Adak olduğu düşünülüyorGöbeklitepe'de insan heykeli bulundu: Adak olduğu düşünülüyorGündem
Sencer Solakoğlu’ndan çiğ süt fiyatı eleştirisi: Böyle devam ederse süt bulamayacaksınızSencer Solakoğlu’ndan çiğ süt fiyatı eleştirisi: Böyle devam ederse süt bulamayacaksınızEkonomi
Küresel Ekonomi
Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Nvidia, Intel'e 5 milyar dolar yatırım yapacak
Nvidia, Intel'e 5 milyar dolar yatırım yapacak
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Çin'de genç işsizlik oranı yüzde 18,9 oldu
Çin'de genç işsizlik oranı yüzde 18,9 oldu
Çin gösterge faiz oranını sabit tuttu
Çin gösterge faiz oranını sabit tuttu