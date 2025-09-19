Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu: Adak olduğu düşünülüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile Şanlıurfa'da bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki ve "Tarihin sıfır noktası" olarak bilinen Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Bakan Ersoy ve Prenses Mikasa Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul'dan bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"Neolitik Çağ'ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir keşif"

Göbeklitepe’de bugüne kadar birçok buluntu gün yüzüne çıkarıldı. Bakan Ersoy, kazı çalışmalarında yeni bir buluntunun ortaya çıktığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Göbeklitepe'de yıllardır kesintisiz yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında çok önemli bir buluntunun daha gün yüzüne çıkarıldığı müjdesini de buradan paylaşmak istiyorum. Göbeklitepe'nin B ile D yapıları arasındaki mekanda, bir oda duvarının içerisinde yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli bulundu."

Bakan Ersoy, benzer örneklerine daha önce Karahantepe'de rastlandığını ancak Göbeklitepe'den çıkan bu yeni buluntunun Neolitik Çağ'ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir keşif niteliği taşıdığını aktardı.

"Göbeklitepe'ye ilgiyi sürdürülebilir şekilde yönetmeyi hedefliyoruz"

Geçen yıl Aslanlı Yapı'da başlattıkları restorasyonlara bu yıl C yapısında devam ettiklerini dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göbeklitepe'de bugüne kadar açığa çıkarılan en büyük yapı olan C yapısında duvarların sağlamlaştırılmasından dikili taşların özgün konumlarına taşınmasına kadar kapsamlı çalışmalar başarıyla tamamlandı. 6 metreyi bulan, tonlarca ağırlıktaki dikili taşlar, bilim insanlarımızın titiz ve uzmanlık gerektiren çabalarıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Bu süreçte kullanılan her malzeme, aslına uygunluğu gözetilerek seçildi."

Bakan Ersoy, keçi kılından yapılan özel derz harcının da gösterdiği hassasiyetle artık kazı ve koruma çalışmalarının yanı sıra ziyaretçi yönetiminde de yeni bir döneme girildiğini belirtti. 2025 yılı bitmeden açılması planlanan yeni ziyaretçi merkezi, otopark ve yürüyüş yollarının, Göbeklitepe’ye olan ilginin sürdürülebilir şekilde yönetilmesini hedeflediğini söyledi.

Ersoy ayrıca, bu yıl dikilen bin kadar zeytin ağacının alanın korunmasına katkı sağladığını ve önümüzdeki ay yapılacak jeomanyetik ölçümlerin, gelecek kazı stratejilerini belirleyeceğini ifade etti.