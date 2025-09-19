Cevizlibağ KYK kız öğrenci yurdunda taciz suçlaması: Başsavcılık soruşturma başlattı, şüphelilere yakalama kararı

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine, Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen olaylarla ilgili şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bugün Başsavcılığa verdiği şikayet dilekçesi ve dilekçeyle birlikte Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan olaylarla ilgili sunulan belgeler üzerine çalışma başlattı.

Yakalama kararı çıkarıldı

Yurtta yaşanan olaylarla ilgisi olan şüpheliler hakkında soruşturma başlatan başsavcılık, suç delillerinin tespit edilmesi, şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması talimatı verdi.

KYK yurdunda kız öğrencilerin özel alanlarına giren ve isimlerini yazan şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ne oldu?

Yeni üniversite dönemi için yurda geri dönen öğrenciler, yaz tatili sırasında odalarında ve kilitli dolaplarında bıraktıkları eşyalara zarar verildiğini söylemiş, yurtta tadilat yapan işçilerin odalarına girerek valizlerini karıştırdıklarını, bazı eşyaları çaldıklarını, dolaplardaki kilitlerin kırıldığını iddia etmişlerdi.

Odalarda buldukları içki şişeleri, traş bıçakları ve prezervatif gibi malzemelerin fotoğrafını paylaşan öğrenciler, olayda sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilmesini talep etmişti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan, yurda ilişkin basın ve sosyal medyada yer alan görüntü ve iddialarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı

Yurda ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığı bildirilen açıklamada, sürece ilişkin idari ve adli işlemlerin yürütüldüğü belirtilmişti.