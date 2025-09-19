  1. Ekonomim
  3. CHP, kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve 5 üyeyi tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti
CHP, İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve 4'ü eski ilçe başkanı olmak üzere 6 üyesini tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.

CHP kurultaylarıyla ilgili yargı süreçleri devam ederken, İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın ardından 6 isim daha tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre disipline sevk edilen isimler; 2024 yerel seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Yavuz, Gürsel Tekin ile toplantı yapan eski Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, eski Büyükçekmece İlçe Başkanı Remzi Gökbulak, eski Çatalca İlçe Başkanı Mehmet Çoban ve eski Ümraniye İlçe Başkanı Zeynel Kızılkaya oldu.

CHP tarafından, kamuoyunda “Gürsel Tekin ile birlikte hareket eden isimlerden biri” olarak bilinen Sultanbeyli üyesi Özgür Çelik hakkında da disiplin süreci başlatıldı.

