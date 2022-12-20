Atama & Terfi

Dünyanın en büyük restoran zinciri işletmelerinden birisi olan TFI TAB Gıda Yatırımları’nda gerçekleştirilen üst düzeyde atama ile şirketin CFO görevine finans dünyasının deneyimli isimlerinden Furkan Ünal getirildi. Kariyerine küresel bir danışmanlık firmasında başlayan Ünal, 10’u aşkın ülkede farklı şirketlerde finans, strateji, ekonomi ve yönetim alanlarında projeler yönetti. Ünal sektörde edindiği bilgi ve tecrübesini artık TFI TAB Gıda Yatırımları için kullanacak.

Furkan Ünal

TFI TAB Gıda Yatırımları’na katılmadan önce 5 yıl Kardemir’de (Karabük Demir-Çelik Fabrikaları) şirketin CFO’su olarak görev yapan Ünal, Aktif Bank‘ta Kurumsal Finansman ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği, Dubai Grup’a bağlı TAİB Bank’ta Yönetim Kurulu Başdanışmanlığı görevlerini üstlendi. Ünal, Kazakistan ve Arnavutluk’ta iki ayrı bankada Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve ABD Nasdaq borsasında işlem görmekte olan bir firmada Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde lisans eğitiminin ardından, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde MBA yapan Ünal, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmektedir.



Multinet Up’ta Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine Gül Bilgin Mokan, Multinet Up İnsan ve Kültür Direktörlüğü görevine Kader Şen getirildi.





Gül Bilgin Moka



Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Cavendish College’ta İşletme Yönetimi bölümlerinde eğitim alan Gül Bilgin Mokan, kariyerine 2007 yılında BITES Savunma ve Havacılık’ta Kalite Uzmanı olarak başlamış ve 2009 yılında otomotiv sektöründe bulunan Teklas’ta Kalite Güvence Grup Yöneticiliği pozisyonunda devam etmiştir. 2014 yılında İç Denetim, Risk ve Uyum Müdür Yardımcısı olarak Multinet Up’ta göreve başlayan Mokan, 2017 yılında Müşteri Deneyimi ve Yönetişimi Direktörü olarak süreç yönetimi ve müşteri deneyimi faaliyetlerinin sorumluluğunu almıştır.

Kader Şen



Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi çift anadal programıyla Ekonomi ve İşletme bölümlerinde tamamlayan Kader Şen, Polonya Wroclavski Üniversitesi’nde Yönetimsel Ekonomi eğitimi aldı. Çalışma hayatına 2010’da İnsan Kaynakları alanında Aras Kargo’da başlayan Şen, 2013 yılında İnsan Kaynakları Uzmanı olarak Multinet Up’ta çalışmaya başladı. 2019 yılında İnsan ve Kültür Müdürü olarak Multinet Up ve iştiraklerinin insan kaynakları süreçlerini yöneten Şen, 2022 Aralık itibarıyla İnsan ve Kültür Direktörü olarak görev yapmaya devam edecek.



Girişimcilik ekosisteminin önemli oyuncularından Workhy & Mükellef’in yeni CEO’su şirketin kurucu ortaklarından Kenan Açıkelli oldu.

1983 yılında doğan Kenan Açıkelli, profesyonel iş hayatına Doğan Holding’te başlayan Açıkelli, grubun önemli şirketlerinde finans ve muhasebe departmanlarında farklı pozisyonlarda görev aldı. Değişime ve yeni girişimlere açık olan Açıkelli, 10 yıla yakın sürdürdüğü kurumsal iş hayatından sonra 2015 yılında çözüm müdürü olarak başladığı ve 6 yılı bulan başarılı Foriba serüveniyle startup dünyasına giriş yaptı. Bu süre zarfında Foriba’da iş geliştirme, satış ve pazarlama departmanlarında yönetici pozisyonlarında şirketin büyüme süreçlerinden sorumlu oldu.

Kenan Açıkelli

Ardından Foriba’da satıştan sorumlu genel müdür yardımcılığı pozisyonunda iki büyük şirket satın alması sürecinde yer aldı ve bu şirketlerin başarılı bir entegrasyon süreci geçirmesine, şirketin gelirleriyle beraber hızlı büyümesine katkı sundu. 2019 yılında şirketin Sovos’a satılma sürecinde üst düzey yönetici olarak yer alan Kenan Açıkelli satış sonrası Sovos’daki görevine satıştan sorumlu üst düzey ülke yöneticisi olarak 18 ay boyunca devam etti. Kenan Açıkelli evli ve 2 çocuk babasıdır. “Global gelirlerimizi artırmayı, pazardaki ürün ve servislerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz”