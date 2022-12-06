OPET Petrolcülük A.Ş. Genel Müdürlük görevine Tüpraş Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kahramanzade atanacak. Saint Benoit Fransız Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Özgür Kahramanzade, Purdue University’de MBA yaptı. Kahramanzade, 1994 yılında Koç Grubu şirketlerinde iş hayatına başladı. Sırasıyla Beko Elektronik A.Ş. Yetiştirme Elemanı, Koç Holding Enerji Grubu Proje Mühendisi, Koç Holding Proje Müdürü, OPET Petrolcülük A.Ş. Pazarlama, Yatırım ve Grup Şirketleri Planlama Direktörü ve İkmal ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı, Entek Elektrik Üretimi A.Ş. Genel Müdürü görevlerinde bulundu. Kahramanzade, 2016 yılından bu yana Tüpraş Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışıyordu.

Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu Akçansa’nın Genel Müdürlüğü görevine 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Vecih Yılmaz atandı. Vecih Yılmaz, 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuş, eş zamanlı olarak aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yan dal programını tamamlamıştır. 2012 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2005 yılında Deloitte bünyesinde denetçi olarak başlayan Yılmaz, 2009 yılında Sabancı Topluluğu’na katılarak, 2009-2013 yılları arasında Sabancı Holding’de Finansal Planlama, Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü, 2013-2015 yılları arasında Enerjisa Enerji’de Finansal Kontrol ve Risk Müdürü olarak görev yapmıştır. 2015- 2017 yılları arasında Kibar Grubu’nda sırasıyla Assan Panel’de CFO ve Kibar Holding’de Mali İşler Direktörü pozisyonlarını yürütmüştür. 2017 yılında tekrar Sabancı Topluluğu’na katılan Yılmaz, Haziran 2017 ve Nisan 2019 tarihleri arasında Sabancı Holding’de Finans Direktörü olarak atanmış ve ayrıca Kordsa ve Yünsa’da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Vecih Yılmaz, Nisan 2019 tarihinden itibaren Çimsa’da Finans ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı rolünü yürütmekteydi.

Katılım bankacılığı prensiplerini benimseyen Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini Ahmet Sefa Şen üstlendi. Ahmet Sefa Şen, 1974’te Almanya’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü İşletme bölümünde tamamlayan Şen, meslek yaşamına 1998 yılında Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. Mali Kontrol bölümünde başladı. Daha sonra farklı bankalarda yöneticilik görevleri üstlenen Şen, son olarak 2014-2021 yılları arasında Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Ziraat GSYO A.Ş.’de üst düzey yöneticilik yaptı. Şen, 2021’de ise Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmişti.