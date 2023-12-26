Ayın yükselenleri

TAV İşletme Hizmetleri Operasyon İcra Kurulu Üyesi Sinan Erem oldu. Erem, 19 ülkede 87 özel yolcu salonu işleten şirketin tüm küresel operasyon süreçlerini yönetecek. 1993 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bölümü’nden mezun olan Erem, Kaliforniya’daki National University’de de Uluslararası İşletme yüksek lisans eğitimini tamamladı. İş hayatına 1997 yılında Kraft Foods’ta Müşteri Yöneticisi olarak başlayan Erem, aynı şirkette sırasıyla Ticari Pazarlama Yöneticisi, Kilit Müşteri Yöneticisi ve Kıdemli Ticari Pazarlama Yöneticisi görevlerinde bulundu. 2008 yılında Erem İç ve Dış Tic. A.Ş Yönetici Ortak görevine başlayan Erem, Alshaya Group Türkiye’ bünyesinde yer alan Strabucks’ta Operasyon Müdürü görevinde bulundu. Son olarak Starbucks Operasyon Direktörlüğünü yürüten Sinan Erem, TAV İşletme Hizmetleri’nin operasyonlarına Operasyon İcra Kurulu Üyesi olarak katkı sağlayacak.

Borusan Holding Sürdürülebilirlik Müdürü Burcu Otman Bektaş oldu. Bektaş, yeni görevinde Borusan Grubu’nun sürdürülebilirlik faaliyetlerini koordine ederken Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş’e bağlı olarak çalışacak. Kariyerine lisansüstü eğitimine devam ederken Terralab A.Ş.’de Satış Mühendisi olarak başlayan Burcu Otman Bektaş, daha sonra Akçansa Çimento’da Proses Kontrol Mühendisi ve Kordsa’da Teknik Mühendis olarak çalıştı. TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı’nda Müdürlük görevini yürüten Bektaş, son olarak Akçansa Çimento’da Sürdürülebilirlik Müdürü olarak görev alıyordu.

Vakıf Katılım Genel Müdürlüğü görevine Mehmet Ali Akben getirildi. Vakıf Katılım’dan yapılan açıklamaya göre, katılım finans sektörünün referans kurumu olma vizyonuyla faaliyet gösteren Vakıf Katılım’ın 31 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Mehmet Ali Akben, kurumun Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Açıklamada yer verilen bilgilere göre, Mehmet Ali Akben, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladı. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünden yüksek lisans mezunu olan Akben, 1986 yılında Faisal Finans Kurumu’nda bankacılık kariyerine başladı. 2012 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurul üyeliğine atanan Akben, 2015 tarihi itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına atandı. Mayıs 2023 tarihine kadar iki dönem BDDK Başkanlığı yapan Akben, 2018’de Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine, Haziran 2023’te de Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na atandı.