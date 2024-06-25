Ayın yükselenleri

▶Başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren, çalışanlarına kariyerlerinde hem yurt dışında hem de Türkiye’de sorumluluk alabilecekleri fırsatlar sunan Edenred Türkiye, bu kez de Romanya’ya genel müdür transfer etti. Edenred Türkiye’nin Satış ve Üye İlişkileri, Ödeme Sistemleri Direktörü Görkem Oran, Edenred Romanya & Benefit Systems Genel Müdürü olarak atandı. Türkiye’de edindiği bilgi ve deneyimini Romanya’da kullanacak Oran, Edenred Çalışan Bağlılığı ve Yan Haklar EMEHA Direktörü Dana Sintejudean’a bağlı olarak görevini sürdürecek.

▶Petgaz Genel Müdürü Cem Önce oldu. ODTÜ İktisat Bölümü’nden mezun olan Önce, profesyonel iş hayatına Mobil Oil’da başladı. Finans ve dahili kontrolörlük bölümlerindeki tecrübelerinden sonra BP ve Mobil Oil’in birleşmesiyle beraber BP dahili kontrolörü olarak görevini sürdüren Önce, daha sonra BP Gaz bünyesine katıldı. Önce, sırasıyla finansal kontrolörlük, Otogaz satış koordinatörlüğü, Dökme & Otogaz bölge satış koordinatörlüğü, Otogaz satış müdürlüğü, performans planlama & strateji müdürlüğü ve pazarlama ve satış operasyonları müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulundu.

▶Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 2003 yılında mezun olan Ayça Demirci Turgay, öğrenim hayatını İngiltere’deki Leicester Üniversitesi’nde Pazarlama İletişimi üzerine yaptığı Master ile sürdürdü. 2005 yılında Dış İlişkiler Müdür Yardımcısı sorumluluğuyla P&G’ye katılan Turgay, 13 yıl boyunca şirketin tüm markalarının halkla ilişkiler, regülasyon ve teknik mevzuat yönetimi ile hükümet ilişkilerini yürüttü. Son olarak da 2017 yılında P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü olarak atanan Turgay, şirketin Kurumsal İtibar Yönetimi, Yönetici İletişimi, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Vatandaşlık iletişiminden sorumlu liderlik görevini yürüttü. Ocak 2023 itibarıyla P&G İngiltere, İrlanda ve Kuzey Avrupa Ülkeleri’nden Sorumlu Ev ve Kumaş Temizlik Kategorisi İletişim Direktörü olarak şirketin Londra ofisine atandı.