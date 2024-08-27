Ayın yükselenleri

▶Sanofi, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgeyi yeniden tanımlayarak etki alanını genişletti. Bu yeni düzenleme ile birlikte Türkiye'de bulunan Sanofi yönetim ekibi, çok daha geniş bir coğrafyaya hizmet etmeye başladı. Yeni düzenleme ile birlikte Cem Öztürk, Sanofi Avrasya Bölge Başkanı ve İlaç Genel Müdürü olarak yeni görevine atandı. Öztürk daha önce, Sanofi Türkiye Ülke Başkanı, Afrika ve Ortadoğu Temel Ürünler Başkanı olarak görev yapmaktaydı. Kendisi, bu atama ile Avrasya Bölgesi olarak konumlandırılan Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra Belarus, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan'ı içine alan Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ürdün, Lübnan, Irak, Suriye ve Filistin'in oluşturduğu Levant Bölgesi'nden sorumlu olacak.

▶Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden lisans, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nden yüksek lisans diplomasıyla mezun olan Tolga Usluer, bankacılık kariyerine 2000 yılında QNB Finansbank bünyesinde Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Kurumda üstlendiği çeşitli görevlerin ardından 2011-2017 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Usluer, Odeabank Ailesi'ne 2017 yılında Teftiş Kurulu Başkanı olarak katıldı. Odeabank Teftiş Kurulu Başkanı Tolga Usluer'in 10 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verildi. İç Sistemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Tolga Usluer, bankanın iç denetim, mevzuat ve uyum fonksiyonlarının sorumluluğunu üstlenecek.

▶Edenred, 46 ülkede yaklaşık 1 milyon kurumsal müşterisinin 60 milyondan fazla kullanıcısını, üyesi olan 2 milyon işletme ile buluşturan, öğle yemeği ve kurumsal hediye kartından akaryakıt çözümlerine kadar, yan haklarla ilgili birçok alanda işverenin hayatını kolaylaştıran bir dijital platform. Başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren, çalışanlarına kariyerlerinde hem yurt dışında hem de Türkiye'de sorumluluk alabilecekleri fırsatlar sunan Edenred Türkiye, bu kez de Romanya'ya genel müdür transfer etti. Edenred Türkiye'nin Satış ve Üye İlişkileri, Ödeme Sistemleri Direktörü Görkem Oran, Edenred Romanya & Benefit Systems Genel Müdürü olarak atandı. Türkiye'de edindiği bilgi ve deneyimini Romanya'da kullanacak Oran, Edenred Çalışan Bağlılığı ve Yan Haklar EMEHA Direktörü Dana Sintejudean'a bağlı olarak görevini sürdürecek.