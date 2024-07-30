Bordroda ikinci göz “Yapay Zekâ”

Ayşe Nazmiye Uça / Datassist Bordro Servisi Yönetim Kurulu Başkanı

▶Yapay Zekâ bordro ile ne zaman tanışacak?

Yapay Zekâ konusu baştan sona soru işaretleri uyandıran ve insanların kafasını karıştıran bir konu. Yapay zekâ günümüzde pek çok işi uzmanların ve çalışanların elinden alıyor ve ben bordronun bu alanlardan biri olduğunu düşünmüyorum. Bordronun bir şekilde hala doğrudan ve tamı tamına uygulanması gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Yapay zekanın sürece tabii ki bir katkısı olacaktır. Yapay zekanın sürekli bir esneklik ve oynama payı olması gerekiyor. Yüzde 100 tam doğru sonucu ne zaman vereceği hala soru işareti, özellikle regülasyon anlamında bordro gibi kuruşu kuruşuna detayların tutturulması gereken bir konuysa. Bu anlamda yapay zekanın bordroya ikinci bir göz olarak gireceğini düşünüyorum. Daha denetleyici, en azından kişilerin belki orada yapabileceği ufak tefek sorunları çözen bir yerden gireceğini düşünüyorum.

▶Yapay Zekanın bordroyu doğru hesapladığını nasıl kontrol ediyorsunuz?

Bordroya yapay zekanın bu anlamda nasıl bir kontrol sağlayacağı aslında firmaların ne seviyede bunu entegre edecekleri ile ilgili. Bordro bir süreçten oluşmuyor. Bir tanesi puantaj ve çalışandan doğru bilgilerin toplanması ile başlayan süreçten en son devlet ve ilgili kurumlara bildirimlerin yapılması ve yapıldığının sağlandığından emin olunmasına kadar giden bir süreci kapsıyor. Her şeyi doğru yapıp aslında bildirimini yapmamış da olabilirsiniz. Bu anlamda bordro sürecinizi gerçekleştirmiş olamazsınız. Ben en büyük etkinin aslında değişen verilerin takibinde ve buradaki puantaj verilerinin doğruluğunu sağlamada olacağını düşünüyorum. Özellikle bordroda yine programların çoğunlukla kararlı olduğu kısım aslında bordro hesabının kendisidir ama öncesinde zor olan kısım ise olan puantajı toplama sürecidir.

▶Teknolojinin bordroda kullanımı neden bu kadar yavaş ilerliyor?

Bordro yazılımı zorunluluktan oluşan bir şey. Firmaları doğru bordro programına itecek kısım, verileri bir şekilde toplayan ve bunları aslında bordroya dönüştüren ve bildirime dönüştüren otomatik mekanizmaların kurulması. İnsanlar bunun eksikliğini hissetmiyorlar bile. filika.co olarak buradaki duruşumuz şu: Yasal olan bu bordro sürecini iş olmaktan çıkarmak istiyoruz. Aslında öncelikle bizim buradaki yaratacağımız fark verileri doğru alıp yasal süreci sonuna kadar götürmek.

KOBİ’ler aslında böyle bir ihtiyacın farkında da değiller çünkü buradaki eksiği bir şekilde mali müşavirleri, muhasebecileri ekstra eforlarla arayı kapatarak çözüyorlar. Ben de filika.co olarak aslında bir KOBİ’yim bu esnada, kendim burada oluşabilecek sorunları, buraya nasıl bir katkı yaptığımızı da görebiliyorum.

“FREEMİUM”

▶ Filika.co programının ücretsiz olması sektöre zarar vermiş olmaz mı?

Yasal süreçlerin bedava olduğu “freemium” bir modelden bahsediyoruz. Biz burada KOBİ’lere ait olan yasal sorumlulukların tamamını içeren, tamamen ücretsiz bir model sunuyoruz aslında. Bunu sonsuza kadar ücretsiz tutacağımızı söylüyoruz. Yan entegrasyon, ek entegrasyon dediğimiz kısımlar premium oluyor aslında. Ama SGK, yasal bildirimler, temel puantajın yönetilmesi gibi kısımlar şu anda ücretsiz ve hep ücretsiz olarak kalacak. Çünkü halihazırda bu KOBİ’ler için bordro bir iş değil, Yeni bir arayış da değil. Bu aslında KOBİ’lerin yasal süreç yükünü çözmek. Sadece bunu çözmenin ücret gerektirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum.

▶Yeni jenerasyon yazılımcılarda fark görüyor musun?

Tabii ki bir fark var, iş yapış şekli değişiyor. Bundan 10-15 yıl öncesinde şirkete bağlılık çok daha üst seviyedeydi. Şu anda bizim, firmayı çalışanlar için cazip bir yer olarak tutma sorunumuz daha büyük. Bu yine de bence çok büyük bir problem değil, şirketi sürekli olarak bir adım öne çıkarman gerektiği anlamına geliyor. Başarılı firmaların uzun süreçte daha da başarılı olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu sebeple bir diğer faktör de şirketin büyümesi ve gelişmesi, çalışanı mutlu etmek ve çalışanı tutmak olacak. Bu durumda aslında bundan faydalanmamız gerekiyor.

“BİZ YEREL KAYNAKLARLA BÜYÜMEYE ÇALIŞIYORUZ”

▶Çanakkale’deki girişimcilik ve Teknopark hakkında ne düşünüyorsun?

Çanakkale Teknopark’a yaklaşık bir sene önce kuluçka merkezinde kurularak başladık. Kuruluş aşamasında çok fazla katkılarını gördük. Özellikle büyüme sürecindeki bütün ihtiyaçlarımızı çok güzel şekilde karşıladılar. Büyüme yönünde gösterdiğiniz inisiyatifi arkadan bir itici güç olarak desteklemesi çok önemli. Biz bunu özellikle İlk dönemden itibaren Çanakkale Teknopark‘ta yaşadık ve gördük.

Biz yerel kaynaklarla büyümeye çalışıyoruz. Üniversiteden yeni mezun olan arkadaşlara iş verdik, onları aramıza kattık, CodeCamp yaptık. Bunları hem üniversite ile hem de Teknopark ile koordine olarak yaptık. Üniversitelerin, teknoparkın bu alandaki desteği yıllardır sürüyor. Hep söylenen iş gücü sorununu yaşıyoruz, çözen faktör bunlar oluyor diye düşünüyorum. Bunun dışında yakın zamanda konuştuğumuz kümelenme faaliyetleri var Teknopark içerisinde. Devamlılık konusunda çok memnunuz, en büyük destekçimiz bu aslında.

▶KOBİ’ler Filika.co’yu neden kullansın

Çalışanlarınızın bütün bilgilerini ve puantaj verilerini tuttuğunuz bir arayüz diyebiliriz. Bizde'bordro hesapla' diye bir düğme yok. Çünkü yaptığınız her değişimin sonucunda bordro otomatik bir şekilde hesaplanıp raporlanıyor.

Bir bordro programından başka bir programa geçiş her zaman zor bir karardır. Biz burada şöyle bir yaklaşım sergiledik; SGK iş yeri bilgileriniz ile entegrasyonunuzu SGK’daki verileriniz üzerinden otomatik olarak yapabiliriz. KOBİ’lerin çoğunun şu an excel üzerinden hesaplama yaptığını veya verilerini online araçlarla işleyip bordrolarını hesapladıklarını biliyoruz. Daha basit bir şekilde verilerinizi online ortamda excel ile içeride tutuyoruz ve bordro otomatik olarak hesaplanıyor.

“BORDRO HER ZAMAN VAR OLMAYA DEVAM EDECEK”

▶Yapay Zekâ ile bordro sektörü ortadan kalkabilir mi?

Bordro her zaman var olmaya devam edecek. Çünkü elinizde API dahi olsa yine bir bordronun raporlaması, veri toplaması vb. gibi süreçler olacak. Biz burada sadece bordroyu hesaplayan kural motorunu aslında tek elden yönetmek istiyoruz. Bunu biz servis olarak sunmak istiyoruz diyebilirim. Çünkü burası gerçekten günden güne değişen şeyler bile oluyor, sürekli olarak adapte olmak yazılım firmaları için büyük problem.

▶ChatGPT hakkında ne düşünüyorsun?

Datassist’te yılların birikimi ile bir iş kanunu web sitemiz vardı. Buradan aldığımız belli başlı bilgilerle OpenAI’ın dil işleme metotlarını kullanarak burada bir kütüphane yarattık. Mevzuat anlamında aslında bir mevzuat Yapay Zekâ Asistanı oluşturduk. Bu Asistan ile temel olarak Türkiye’deki yasal süreçlere dair değil ama genel mevzuat sorularına -bilemediği bazı kısımlar olsa da- doğru cevaplar veriyor. Eksik kaldığı yerler olabilir, çünkü çok büyük ve sürekli düzenlenen bir alandan bahsediyoruz. Tatmin edici bir asistan kurduk. Bunu da bir ilk defans gibi, ilk soruyu sorabileceğiniz bir yer olarak kurguladık. Ücretsiz olarak kullanılabilir durumda şu anda.

“En büyük hedefimiz bordro alanındaki sürdürülebilirlik problemini ortadan kaldırmak”

▶filika.co CEO’su olarak neyi hedefliyorsun?

En büyük hedefimiz aslında bordro alanındaki sürdürülebilirlik problemini ortadan kaldırmak. Burada çok bacaklı bir problem var, bir tanesi mali müşavirlerin istemedikleri bir iş yükünü şu an da gerçekleştiriyor olması. Firmalar için bordronun her zaman riskli oluyor olması, doğru teşviklere ulaşamamak, faydalanabilecekleri teşviklerden faydalanamamak gibi. Bu problemleri ortadan kaldırmak, bunun ötesinde de sektöre yeni bir bakış açısı sunmak istiyoruz. Bu anlamda tek ürünümüz KOBİ’lere yönelik sunduğumuz bordro programı değil. Aynı zamanda yazılım firmalarına ve diğer esnek yan hak uygulamalarına bir API desteği vermek istiyoruz. API’ler aslında bizim bütün bu bordro motorumuzu, hesaplayan yapıyı dışarıya açtığımız online bir entegrasyon. Çok düşük bedeller ile bordro süreçlerini yönetebilmelerini sağlıyoruz.