Düşünsel kökler ve İK uygulamalarına yansımaları

Tolga ELİGÜL - Datassist Bordro Servisi

Felsefe ve İnsan Kaynakları yönetimi, görünüşte farklı alanlarda yer alsa da, temelde insan doğası, değerler, etik ilkeler ve iş dünyasının dinamikleri gibi ortak noktalarda buluşur. Felsefenin gelişimi, insan kaynakları süreçlerine doğrudan veya dolaylı etki ederken, bu etkileşim iş dünyasının yapısal ve kültürel dönüşümünde önemli bir rol oynamaktadır.

Antik çağlardan beri felsefe, insanın varoluşunu, bilgiyi, değerleri ve toplumsal düzeni anlama çabası olmuştur. Sokrates’in sorgulayıcı yaklaşımı, Aristoteles’in etik felsefesi ve Descartes’ın düşünce sistemleri gibi felsefi düşünce biçimleri, insan doğası ve davranışı hakkında derin anlayışlar sunmuştur. Bu düşünceler, günümüz iş dünyasında insan kaynakları yönetimiyle ilişkilendirilerek, çalışanların yönetimi, motivasyonu ve işyeri kültürü üzerinde etkili olmuştur.

İnsan kaynakları süreçlerindeki değişim ve gelişim, felsefi düşüncenin belirli kavramlarıyla ilişkilendirilebilir. Örneğin, işe alım süreçleri, felsefi etik ilkelerle örtüşen adalet, eşitlik ve dürüstlük kavramlarına dayanarak yapılandırılabilir. Adaletin, Platon’un ideal devlet anlayışındaki yerine benzer şekilde, işe alım süreçlerinde adaylara eşit fırsatlar sunularak, iş yerinde adalet ve denge sağlanabilir.

Ayrıca, insan kaynakları yönetimi, çalışanların değerlerine ve işletme değerlerine uyumunu ele alırken felsefi düşüncenin etkisi de gözlemlenebilir. Aristoteles’in “Eudaimonia” (insanın en yüksek iyiye ulaşma durumu) kavramı, çalışanların mutluluğu ve tatmini üzerinde odaklanırken, işletmenin amacını ve değerlerini çalışanlarla bütünleştirerek ortak bir amaç etrafında birleşmeyi teşvik edebilir.

İşte bu noktada, felsefi düşüncenin insan kaynakları yönetimine katkıları sadece etik ve değerlerle sınırlı değildir. İnsanın bilinçaltını, motivasyonunu ve anlam arayışını anlamak için felsefi yaklaşımlar da kullanılabilir. Örneğin, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi veya Viktor Frankl’ın Logoterapi yaklaşımı gibi felsefi temelli psikolojik teoriler, iş yerinde motivasyonu artırmak ve çalışanların kişisel gelişimlerini desteklemek için insan kaynakları süreçlerinde kullanılabilir.

Felsefenin insan kaynakları süreçlerine etkisi

Felsefe, insanın varoluşunu, bilgiyi, etiği, bilimi ve diğer konuları anlama ve anlamlandırma çabasını kapsar. İnsan kaynakları yönetimi ise insanlarla ilgili süreçleri ve ilişkileri yönetmeyi amaçlar. Felsefenin insan kaynakları süreçlerine etkisi, temelde insanın doğasını, davranışlarını ve toplumsal ilişkileri anlama üzerine odaklanan felsefi düşüncelerin bu süreçlere yansımasıyla ortaya çıkar.

İnsan doğası ve İşe alım süreci

Felsefi düşünceler, insan doğasını anlama ve yorumlama çabasında önemli bir rol oynar. İnsan kaynakları sürecindeki işe alım aşamasında, felsefi bakış açıları insanın doğasını ve potansiyelini anlamak için kullanılabilir. Örneğin, Sokrates’in bilgelik arayışı, insan kaynakları uzmanlarının adayları sorgulama ve içgörü elde etme yaklaşımlarına benzerlik taşır.

Eğitim ve gelişim: Eğitim felsefesi ile bağlantı

İnsan kaynakları alanında eğitim ve gelişim süreçleri, eğitim felsefesiyle derin bir bağ içerisindedir. Öğrenme teorileri ve eğitim felsefesi, iş yerinde eğitim programlarının tasarımını ve uygulanmasını şekillendirir. Mesela, John Dewey’in deneyime dayalı öğrenme felsefesi, bugünün eğitim ve gelişim programlarında aktif katılımı vurgular.

Etik ve performans yönetimi

Felsefi düşüncelerin etik boyutu, insan kaynakları alanında performans yönetimi süreçlerine derinlemesine nüfuz etmiştir. Aristoteles’in etik felsefesi gibi düşünce akımları, çalışanların değerlendirilmesinde adalet ve dürüstlük ilkelerini vurgular. Bu da performans yönetimi sistemlerinin adil ve şeffaf olmasını sağlar.

Felsefi düşüncelerin iş yaşamına Eekisi

Felsefi düşünceler, sadece insan kaynakları süreçlerini şekillendirmekle kalmaz, aynı zamanda iş dünyasının genel dinamiklerini etkiler. Örneğin, Stoacılık felsefesi, değişime uyum ve stresle başa çıkma konusunda iş hayatında uygulamalar bulmuştur.

Sonuç olarak;

Felsefenin gelişimi ve insan kaynakları süreçleri arasındaki bağlantı, insan odaklı bir iş dünyasının oluşturulmasında önemli bir rol oynar. Felsefi düşünce, değerler, etik ilkeler ve insanın doğası üzerine odaklanarak, işletmelerin insan kaynakları yönetiminde daha insancıl, adil ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemesine katkı sağlar.

Ancak, bu ilişki sadece bir başlangıçtır ve her iki alanın da sürekli değişen doğası, bu etkileşimin ve iş birliğinin daha da derinleşmesi gerektiğini göstermektedir. Felsefi düşüncenin iş dünyasındaki uygulamaları, insan kaynakları yönetiminin evrimini şekillendirirken, etkileşim içinde olan her iki alan da karşılıklı olarak birbirini zenginleştirebilir.

Bu nedenle, iş dünyasında felsefi düşüncelerin rolü giderek daha da önem kazanmaktadır.