İş yaşamında başarının anahtarı kendini tanımak

Ela Erozan Gürsel - Datassist Bordro Servisi/İnovasyon Araştırmacısı

Çalışırken finans haberlerini takip etmek için fonda hep açık olan Bloomberg İnternational kanalı günde birkaç kez kendi programlarının reklamını yapar ve aynı röportaj kliplerini kişilerin söylediklerini kelimesi kelimesine ezberleyecek şekilde tekrar tekrar duyarsınız.

Moda dünyasının kraliçesi olarak tanınan envelop elbisenin yaratıcısı Diane fon Fürstenberg’ün David Rubenstein ile röportajı bu kliplerin en başarılılarından. Bu kısa klipte Rubenstein Fürstenberg’e mutluluğunun sırrını sorar ve izleyicilere tavsiye vermesini ister. Fürstenberg iki kilit tavsiye verir:

1. Hayatta en önemli şey kişinin kendiyle olan ilişkilidir. Kendinle iyi ilişki içindeysen, başkalarıyla kurduğun her iyi ilişki bir artıdır ancak olmasa da olur.

2. Kendine mümkün olduğunca dürüst ol. Bu pek de kolay birşey değil çünkü sevmediğin şeyleri kabul etmen veya benimsemen anlamına gelir. Günün sonunda ne kadar kendin olursan, o kadar mutlu olursun.

Diane von Fürstenberg moda dünyasında ikon haline gelmiş envelop elbisenin yaratıcısı ancak kendi deyimiyle envelop elbise bugün tanıdığımız güçlü kadın Diane von Fürstenberg’ü yaratmış. Öyle ki, bu elbise sayesinde olmak istediği güçlü, güvenli, bağımsız kadın olmayı başarmış. Çocuklarını en iyi okullarda okutmuş, şehirdeki apartman dairesini, şehir dışındaki evini satın alabilmiş. Tasarladığı bu elbise ile kendine güvenmiş ve kendine güvenini diğer kadınlara aşılayabilmiş, birçok kadına özgür olma ve sesini duyurabilme konusunda örnek olabilmiş.

Üniversiteyi yeni bitirdiğinde ne yapmak istediğini bilmiyormuş ancak nasıl bir kadın olmak istediğini biliyormuş. Güçlü, söz sahibi bir kadın. Paris’te moda dünyasına tesadüfi bir şekilde moda fotoğrafçılığı tarafından girmiş ve o zamanki erkek arkadaşı (eski Alman kraliyet ailesi mensubu - Egon von Fürstenberg) vesilesiyle 1970’lerde sanatçıların özgürlük akımlarını başlattıkları New York’a gitmiş ve orada envelop elbiseyi yaratmış. 26 yaşındayken haftada 25bin elbise üretmekteymiş! Anne- babasının yaşamından başlayarak, kendi yaşamı, verdiği mücadeleler, başarıları ve dünyaya bakışını von Fürstenberg otobiyografisi “The Woman Whom I Want to Be” kitabında anlatmış.

Fürstenberg’ün güçlü yaşam öyküsü bugünlerde okuduğum Cal R. Proby ve Thorben Newport’un yazdığı Deep Work (Derin Çalışma) kitabıyla önemli paralellikler göstermekte: kitap kişinin kendini tanımasının derin ve verimli çalışma motivasyonunu bulması için şart olduğunu vurgular.

Verimli çalışmak kendini tanımakla başlar

Verimli çalışmak çoğu zaman yanlış anlaşılan bir kavramdır. En yalın haliyle, çok çalışmaktan ziyade, zamanını ve dikkatini daha stratejik bir şekilde hayata, işe ve ilişkilere uygulamak demektir. Birçoğumuz yaşamımızın birçok katmanında daha verimli olmayı isteriz, çoğu zaman da para, başarı veya şöhret gibi dış etkenlerden etkilenir, bunlara erişmek için çalıştığımıza inanırız. Oysa, bunlar bizim içimizden gelen, bizi işimizi yaparken motive eden içimizden gelen güç veya tutku değildir. Örneğin, para veya prestijden çok, ailenize daha iyi imkanlar sağlamak için geç saatlere kadar çalışırsınız, belki zamanında kendi anne-babanızın sizin için ne kadar sıkı çalıştığını hatırlar, daha da iyi şartlara sahip olmak için emek harcarsınız. Derin çalışmayı başarılı şekilde çoğu zaman gerçekleştirebilmek için kim olduğunuzu, neyi neden istediğinizi saptamanız önemlidir.

Neyi neden istediğinizi bilince o hedefe doğru oyalanmadan yürümek daha kolaylaşır. Hedefe odaklanır, etraftaki kalabalığı, kirliliği, kafa dağınıklıklarını görmezden gelirsiniz. Ertelemeyi bir kenara bırakmayı öğrenmelisiniz. Ertelemek verimliliğin en büyük düşmanıdır. En basit işler erteleme alışkanlığıyla bekletilir, bekletilen işler arttığı gibi, gözümüzde büyür, daha da yapılamaz hale gelir. İdari işler seviyesindeki birçok işin zamanında yapılmaması stratejik işlerin yapılmasının da önüne geçer. Ertelemekten kaçınmak için, büyük hedefe giden yolda, küçük hedefl eri gerçekleştirmek gereklidir.

Soyut büyük hedefi somut ufak hedefl ere ayırarak daha ulaşılır hale getirebilirsiniz. Örneğin, yeni kurduğunuz mağazayı büyütmek soyut büyük hedefiniz. Bu hedefi 2025 sonunda 2 mağaza daha açmak gibi somut bir hedefle sayısal hale getirebilir ve ulaştığınızda başarınızı gerçekleştirdiğinizi görebilirsiniz.

İş hayatınızda büyüme, kariyer gelişimi veya aile yaşamınızda kendiniz için koyduğunuz hedefl eri bir plan çerçevesinde detaylandırın. Planınız sadece sizin için önemli olan hedefl ere odaklansın. Teslim tarihleri ve yapılması gerekenlerle planınızın gerçekleşmesini yakından takip edin.

Diane von Fürstenberg’ün verdiği tavsiyelere dönecek olursak; kendi kendinle iyi ilişkide olmak ve kendine dürüst olmanın özünde kendini tanımak yatar. İnsan kendini tanıdığı ölçüde hayattan ne istediğini ve hedefl erini bilir. Örneğin, Fürstenberg için envelop elbisenin yaratıcısı olmak ve moda dünyasında şöhret edinmek araçtır, amacı bir kadın olarak bağımsız olmak, ekonomik ve sosyal anlamda özgürlüğe sahip olmak ve de söz sahibi olmaktır. Kendini henüz yirmi yaşlarında tanımış yaşamın önüne çıkardığı fırsatları değerlendirmiş, önüne çıkan engelleri, hastalıkları yenmiş, ve kendini gerçekleştirmiştir.

Kendimizle iyi ilişki kurduğumuz ve ne kadar zor olsa da kendimize dürüst davrandığımız ayağı yere basan, başarılı yarınlara..